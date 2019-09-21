В Шахтах пожар в здании автодорожного института тушили более 40 человек

В субботу, 21 сентября, произошло возгорание в подвале главного корпуса Шахтинского автодорожного института на площади Ленина, 1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/733428" frameborder="0"></iframe> Пожар тушат в здании автодорожного института.

К приезду пожарных огонь охватил территорию в 30 квадратных метров, а из окон валил густой серый дым.

- Сообщение о пожаре поступило в 13:43. Огонь удалось локализовать в 14:35, а в 14:40 полностью ликвидировать. В тушении пожара было задействовано более 40 человек и 10 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.

10 единиц техники задействовали в тушении огня. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области

Эвакуировать людей из здания не пришлось, так как в субботу все учащиеся находились дома. Причины возникновения пожара предстоит выяснить дознавателям.