В Шахтах пожар в здании автодорожного института тушили более 40 человек
В субботу, 21 сентября, произошло возгорание в подвале главного корпуса Шахтинского автодорожного института на площади Ленина, 1.
Пожар тушат в здании автодорожного института.
К приезду пожарных огонь охватил территорию в 30 квадратных метров, а из окон валил густой серый дым.
- Сообщение о пожаре поступило в 13:43. Огонь удалось локализовать в 14:35, а в 14:40 полностью ликвидировать. В тушении пожара было задействовано более 40 человек и 10 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области.
10 единиц техники задействовали в тушении огня. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области
Эвакуировать людей из здания не пришлось, так как в субботу все учащиеся находились дома. Причины возникновения пожара предстоит выяснить дознавателям.
Спасатели быстро потушили огонь. Фото: пресс-служба МЧС по Ростовской области
ИСТОЧНИК KP.RU