2019-09-21T21:22:35+03:00
Общество

«Ростов» уступил «Тамбову» в 10-м туре РПЛ

Нападающий Георгий Мелкадзе дважды забил желто-синим
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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В субботу, 21 сентября, в рамках 10-го тура Российской премьер-лиги дебютант высшего дивизиона чемпионата России «Тамбов» принял в Саранске, на «Мордовия-Арене», донской футбольный клуб «Ростов».

В начале игры обе команды были настроены на победу. Для желто-синих это была отличная возможность улучшить положение в топ-3 турнирной таблице. А вот противники планировали подняться со дна «списка шестнадцати».

Открыл счет матча 24-летний нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Он на 27-ой минуте матча смог забит гол в ворота хозяев поля. Противники активно пытались забить желто-синим. Спустя 10 минут счет сравнял 22-летний нападающий Георгий Мелкадзе.

Во втором тайме противники «Ростова» пытались увеличить отрыв. На 61-ой минуте матча в ворота желто-синих мяч снова отправил Георгий Мелкадзе. Игрок атаковал после перехвата мяча в центре поля. Спустя несколько минут футболист был заменен.

Ростовчане так и не смогли отыграться до конца второго тайма. Итоговый счет матча составил 2:1 в пользу ФК "Тамбов".

Стоит отметить, что футбольный клуб "Ростов" остался на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с результатом 20 очков, уступая три очка питерскому "Зениту", а также "Краснодару". Благодаря победе "Тамбов" поднялся на 13-ю строчку с общим результатом по итогам всех матчей в 8 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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