20 тысяч гостей и вузы-иностранцы: X Фестиваль науки Юга России прошел в Ростове-на-Дону

В минувшие выходные в Ростове-на-Дону прошел X Фестиваль науки Юга России, организатором которого выступил Южный федеральный университет. Так, на «Ростов-Арене» собрались около 20 000 гостей. Как рассказали организаторы, в этом году фестиваль стал центральной региональной площадкой Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+. А главной темой фестиваля стала Периодическая таблица химических элементов, которой исполнилось 150 лет.

«РАСШИРЯЮТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ»

Так, на площади восемь тысяч квадратных метров были расположены 230 интерактивных выставочных модулей и 85 рабочих точек. Их представили вузы, научно-исследовательские институты, компании и предприятия Юга России. Впервые участие в фестивале приняли представители вузов из Южной Кореи, Кубы, Парагвая и Польши. Всего же 27 вузов из Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов, а также 12 предприятий реального сектора экономики стали участниками фестиваля.

Фото: ЮФУ

- Очень важно, что расширяется не только площадка, расширяются возможности науки и достижения студентов, - рассказала во время торжественного открытия врио ректора ЮФУ Инна Шевченко. - Х Фестиваль науки Юга России - это образовательный форум-интенсив, когда результаты научных исследований мы можем интегрировать в трансформацию образовательных процессов и вовлечь молодое поколение в науку.

По словам замминистра общего и профессионального образования РО Андрея Фатеева, особенно важно, что фестиваль дает школьникам возможность познать мир науки, погрузиться в те современные исследования, которые здесь представлены. А у ребят есть уникальный шанс встретиться с учеными, узнать об основных темах исследований на этот год.

А еще здесь же прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, который был посвящен вопросам энергосбережения и экологии, развития энергетики, а также популяризации профессий топливно-энергетического комплекса.

Фото: ЮФУ

ИННОВАЦИИ. КУРС НА ЛУЧШЕЕ

Надо отметить, что деловая программа фестиваля была очень обширной. В рамках Молодежного инновационного конвента молодые ученые представили новейшие разработки в области беспилотных авиационно-космических систем, распределенной энергетики, персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств, человеко-машинных коммуникаций и т.п. А авторы лучших в номинациях «Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная идея» были удостоены именных премий губернатора РО. Общий премиальный фонд составил 1 050 000 рублей для девяти победителей.

Здесь же прошли научно-популярные лекции и мастер-классы от представителей IT-компаний и ученых России. Так, семинар «Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе на примере сервиса «Яндекс. Учебник» провел директор сервиса Дмитрий Растворов.

- Этот сервис позволяет учителю экономить время на рутинных задачах: на составление домашнего задания педагог тратит в среднем 15 минут, а дети справляются с выполнением упражнений меньше чем за 10 минут. Освободившееся время педагог может потратить на живое общение с учениками, - озвучил он. - Учитель видит статистику по результатам каждого ученика и всего класса в целом и получает возможность принимать более точные индивидуальные педагогические решения на основе этой аналитики.

Фото: ЮФУ

Кстати, на сайте программы «Я Учитель» всем педагогам уже доступны бесплатные курсы, онлайн-сервисы, вебинары и тематические статьи экспертов.