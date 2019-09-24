Баста написал новый гимн ростовскому футбольному клуба СКА

Известный репер Василий Вакуленко опубликовал на своей странице в Instagram песню, созданную для ростовского футбольного клуба СКА.

bastaakanoggano Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и побед

— Этот трек посвящается легендарному "СКА Ростов". Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди, — сообщил Баста.

39-летний музыкант отметил, что все средства, которые будут заработаны от его новой песни, будут направлены на развитие детской спортивной школы СКА.

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Всего за два часа новый гимн СКА прослушали более 38 тысяч человек. В комментариях многие отметили, музыкальный трек идеально подходит для ростовского футбольного клуба.