Баста написал новый гимн ростовскому футбольному клуба СКА
Известный репер Василий Вакуленко опубликовал на своей странице в Instagram песню, созданную для ростовского футбольного клуба СКА.
— Этот трек посвящается легендарному "СКА Ростов". Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди, — сообщил Баста.
39-летний музыкант отметил, что все средства, которые будут заработаны от его новой песни, будут направлены на развитие детской спортивной школы СКА.
Всего за два часа новый гимн СКА прослушали более 38 тысяч человек. В комментариях многие отметили, музыкальный трек идеально подходит для ростовского футбольного клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU