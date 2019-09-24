«Я шел к этому четверть века»: В 62 года ростовчанин переделал себя так, что стал выглядеть лучше Шварценеггера

В 62 года ростовчанин Владимир Муран с гордостью демонстрирует окружающим свое тело - вот он позирует на пляже в одних плавках или в спортзале на фоне тренажеров. Кажется, что мужчина-пенсионер не только догнал, но и перегнал своего кумира Арнольда Шварценеггера. О чем радостно сообщил почти 34-тысячной армии своих подписчиков, опубликовав фотографии в стиле «Сравни-ка».

vova.muran - На фото мне 62 года, а Арнольду - 28 лет! - гордо подписал фото ростовчанин.

- На фото мне 62 года, а Арнольду - 28 лет! - гордо подписал снимки ростовчанин. - А на этом мы ровесники. Я не хочу сказать, что я лучше Шварценеггера, но тем не менее почувствуйте разницу. И пусть меня обвиняют в самолюбовании, но я добился своего. Меня называют «Русский Арни».

Многие отметили, что сравнение явно не в пользу голливудской звезды. Правда, чтобы стать таким, у ростовчанина ушло четверть (!) века.

vova.muran К таким результатам Владимир Муран шел 25 лет.

ФИЛЬМЫ ПРО СПОРТСМЕНОВ ЗАСМАТРИВАЛ ДО ДЫР

В его далеком советском детстве, когда все девочки мечтали быть врачами, а мальчики - космонавтами, маленькому Вове хотелось большего.

- Мне нравились атлетически сложенные киногерои, такие как Брюс Ли, Чак Норрис, Ван Дамм и Шварценеггер, - вспоминает многодетный отец и дедушка в одном лице, - но сам я занимался музыкой. Помню, на Пушкинской (улица в центре Ростова-на-Дону, - прим. авт.) была толкучка, где можно было обменяться кассетами с любым фильмом для видеомагнитофона. Я покупал и менял только на картины с их участием. Правда, желание подражать артистам-спортсменам было только внутри: на спорт времени не находилось.

В то время Владимир учился в консерватории, работал преподавателем. А после от игры на клавишах перешел на работу за клавиатурой - системным администратором. Он говорит, что до 39 лет его рука не держала ничего тяжелее компьютерной мышки.

vova.muran В 39 лет Валдимир решил круто изменить собственную жизнь.

ВСПОМНИЛ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ

Озарение пришло вдруг, когда Владимир просто встал перед зеркалом и понял: больше так продолжаться не может. Вспомнил детскую мечту и пошел в тренажерный зал.

- Помимо этого, я еще записался в секцию карате, - продолжает спортсмен. - Так постепенно начал закалять свой дух и тело. Ведь умение распределять нагрузку заставляет работать не только мышцы, но и мозги. А еще занятия с тяжестями развивают сосредоточенность и владение балансом тела. Я стал спокойным, рассудительным, вдумчивым и разборчивым. И незаметно день за днем стал меняться как внешне, так и внутренне.

Карьера бодибилдера пошла в гору. Он даже поставил мировой рекорд в жиме штанги лежа. В копилке Мурана такие титулы, как двукратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, чемпион Европы по пляжному бодибилдингу-2017 и заслуженный тренер и мастер спорта международного класса WFF-WBBF России по бодибилдингу.

vova.muran Надо быть лучше!!!Хотя бы лучше себя прежнего!

«МОИ ГОДА - МОЕ БОГАТСТВО»

- Так прошло неполных 25 лет. И что я вижу? - говорит мужчина. - Я вижу фотографии своих кумиров - Ван Дамма и Арнольда Шварценеггера 25-30-летней давности в их лучшей физической форме. Ставлю свои нынешние и... Я сделал это! Я такой, как они, мои кумиры!

И пусть мне 62 года, а моим кумирам на фото по 25-30 лет, но как же здорово чувствовать себя великолепно, имея красивое накаченное и подвластное мне тело! При этом, чем взрослее я становлюсь, тем внешне выгляжу лучше обычных своих сверстников.

vova.muran Мастер Спорта Международного класса, 2-х кратный Чемпион Мира и Европы по ПЛ, Чемпион Европы 2017 по бодибилдингу

По словам Владимира, все дело в секрете долголетия.

- Мои года - мое богатство! - уверен он. - У меня одно здоровье, и я его берегу. А секрет долголетия в правильном образе жизни. А это и отказ от вредных привычек - я просто понял, что мне они не нужны. Я стараюсь не употреблять ненормативную лексику и видеть во всем позитивное, не концентрироваться на негативе и радоваться каждому дню. А еще жить здесь и сейчас. Ну, и конечно, необходимы правильное питание: вместо жареного лучше вареное или на пару, а также тренировки - три-четыре раза в неделю. Главное, чтобы все было в меру.

Сейчас Владимир Муран не похож на пенсионеров-сверстников. Он работает персональным фитнес-тренером. А на своей странице в соцсетях учит тому, как правильно худеть и тягать штангу, - он и сейчас поднимает вес в сто и выше килограммов. К слову, в начале ноября у него очередной чемпионат России по бодибилдингу. И мужчина активно к нему готовится.

ТТХ

Владимир Муран

Рост -191 см

Вес - 95 кг

Грудь - 127 см

Талия - 82 см

Объем шеи, бицепс и икра (золотое сечение: правильные пропорции строения тела) - по 41 см.

КОНКРЕТНО

Сколько жмет от груди штангу - 175 кг за раз.

Сколько приседает - 170 раз.

Сколько подтягивается - 65 раз.

Сколько раз в неделю тренируется - три раза по 40 минут.

ДОСЛОВНО

«Ешьте то, что растет у нас - морковку, картошку, капусту»

- Есть ли какие-то рекомендации по питанию?

- Лично я не хожу в фаст-фуды. Мне лучше съесть тарелку борща, чем гамбургер. К тому же, я не ем суши и фуагра. Просто не понимаю зачем. Я русский. Ешьте то, что растет у нас - морковку, картошку, капусту. Кроме того, я стараюсь пить натуральное молоко, есть яйца, курицу, рыбу. То есть питаться сбалансированно. Это только сейчас стали говорить, что человек поправляется от излишнего потребления углеводов - сахара. Жиры же на самом деле полезны. Я даже шашлык свиной ем: жир бывает разный, но в мясе плохого жира не будет.

- Не есть после шести - это миф?

- Миф. Правда в том, что каждый человек, чтобы высыпаться, должен спать по восемь часов в сутки. И, если он встает в семь, то отбой должен быть в 22:00. Крайний прием пищи, который допускается, - за полтора часа до сна. Но это не должны быть тяжелые говядина или свинина, а вот рыба и овощи - пожалуйста. Фрукты и самую плотную еду планируйте на обед: в нашем рационе должны быть и белки, и жиры, и углеводы.

- А как правильно заниматься?

Если вы хотите поддерживать свое состояние, которого вы уже достигли, достаточно заниматься всего один раз в неделю. Даже если у вас повышенная жировая прослойка и вы занимаетесь раз в семь дней, то больше жир копить не будете, если, конечно, не стремитесь к этому фанатично. Правда, раз в неделю заниматься тяжело, поскольку нужно прокачать все группы мышц - и ноги, и спину, и руки, и грудь. Поэтому я рекомендую делить занятия все-таки на две части: в один день низ - ноги и пресс, а второй день - спина, грудь и руки. Этого вполне достаточно, чтобы на протяжении долгих лет сохранять хорошую фигуру, если она у вас есть.

- А если нет?

- Тогда заниматься хотя бы три раза в неделю. И если хотите положительный результат, то делайте это в течение месяца регулярно и без пропусков, даже если что-то заболит. Если вы выдержите это время, то дальше вам будет легче.