Ростовчанка Александра Кузьмина получила титул «Мировая русская красавица-2019»
18-летняя ростовчанка Александра Кузьмина завоевала титул «Мировая русская красавица-2019». Престижный конкурс проходил в Доме моды Вячеслава Зайцева в Москве.
Уроженка Ростова-на-Дону поехала на конкурс, победив в отборочном туре в родном городе. Ей предстояла серьезная конкуренция, ведь за звание главной красавицы поборолись 42 самых красивых девушек со всей России.
Александра Кузьмина учится в ДГТ . Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"
Конкурс состоял из трех этапов. Первым стало модельное дефиле в народных костюмах. Александра Кузьмина надела красное нарядное платье и русский кокошник, украшенный цветами и блестками. Зрители аплодировали нашей участнице и во время выходов кричали ей «Браво».
После все девушки прошлись по подиуму в спортивных шортах и футболках. На последнем этапе конкурса участницы появились в вечерних нарядах. Александра удивила судей пышным платьем.
Ростовчанка также стала одной из шести участниц танцевальной постановки, которую подготовили всего за час.
Участниц оценивали члены жюри, среди которых был всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев и отец короля российской эстрады - Бедрос Киркоров. Главной победительницей всего конкурса стала наша ростовчанка Кузьмина Александра. Ей присвоили титул GRAND-PRIX MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY.
- На подготовку к конкурсу у меня была неделя. Я уже начала нервничать, что мы не успеваем,так не было готово ничего. Но за 3 дня до выезда,моя супер команда сделала все невозможное. Я забирала все свои костюмы и готова была ехать в Москву побеждать, - рассказала Александра Кузьмина.
Девушке представит Ростовскую область на конкурсе «Мисс мировая красавица-2019». Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"
Алеесандре Кузьминой предстоит представить Ростовскую область на конкурсе «Мисс мировая красавица-2019», который пройдет в Москве в конце ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU