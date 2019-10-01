Ростовчанка Александра Кузьмина получила титул «Мировая русская красавица-2019»

18-летняя ростовчанка Александра Кузьмина завоевала титул «Мировая русская красавица-2019». Престижный конкурс проходил в Доме моды Вячеслава Зайцева в Москве.

aleksandraakuzminaa MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY

Уроженка Ростова-на-Дону поехала на конкурс, победив в отборочном туре в родном городе. Ей предстояла серьезная конкуренция, ведь за звание главной красавицы поборолись 42 самых красивых девушек со всей России.

Александра Кузьмина учится в ДГТ . Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"

Конкурс состоял из трех этапов. Первым стало модельное дефиле в народных костюмах. Александра Кузьмина надела красное нарядное платье и русский кокошник, украшенный цветами и блестками. Зрители аплодировали нашей участнице и во время выходов кричали ей «Браво».

aleksandraakuzminaa В Прощеное воскресенье хочу от души попросить прощения за всё: за грубость и недопонимание, за легкомысленность и глупые поступки, за плохое настроение и резкие слова. Прошу оставить все обиды в прошлом и продолжать свой жизненный путь с открытой душой и искренне любящим сердцем. Желаю, чтобы рядом всегда были любимые и близкие люди, чтобы в отношениях с ними царило доверие и взаимоуважение #прощенноевоскресенье#прошупрощения#светлыйпраздник#проститезавсе#любвивсем#иблагополучия

После все девушки прошлись по подиуму в спортивных шортах и футболках. На последнем этапе конкурса участницы появились в вечерних нарядах. Александра удивила судей пышным платьем.

Ростовчанка также стала одной из шести участниц танцевальной постановки, которую подготовили всего за час.

aleksandraakuzminaa 1. Побывала на разных неделях мод,в качестве модели Была даже беременной 2. С классом(5Б-9Б),когда-то это было Мы пропутешествовали и были в разных городах,чего только стоило Золотое Кольцо России,Армения,Грузия,Санкт-Петербург,Крым 3. У меня очень много травм: ломала ногу,падала со 2 этажа,ломала руку,не могла ходить(с коленями беда была),про спину я вообще молчу Так можно перебирать до бесконечности 4. Одно из самых любимых занятий летом,если мы ездим за границу-это купание с дельфинами 5. Не помню в каком году это было,но в Турции я 2 недели занималась верховой ездой и даже хотела в Ростове продолжить,но как обычно не нашлось времени 6. И да,для всех кто не знал,у меня есть старший брат(сводный) и есть самая любимая племянница,о которой вы совсем скоро услышите,дайте нам пару годиков Вот так получилось,может что-то вы и знали,но я постаралась по-максимуму Рассказать о себе что-то новое Было сложно писать про себя Что нового узнали вы? #детимоделиуженедети#факты#18фактов#скоро18#ростов#александракузьмина#скоросесиия#студентка#1курс#фотосессии#ростовнадону#rostov

Участниц оценивали члены жюри, среди которых был всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев и отец короля российской эстрады - Бедрос Киркоров. Главной победительницей всего конкурса стала наша ростовчанка Кузьмина Александра. Ей присвоили титул GRAND-PRIX MISS WORLD RUSSIAN BEAUTY.

aleksandraakuzminaa Победительница конкурса часто участвует в фотосесиях

- На подготовку к конкурсу у меня была неделя. Я уже начала нервничать, что мы не успеваем,так не было готово ничего. Но за 3 дня до выезда,моя супер команда сделала все невозможное. Я забирала все свои костюмы и готова была ехать в Москву побеждать, - рассказала Александра Кузьмина.

Девушке представит Ростовскую область на конкурсе «Мисс мировая красавица-2019». Фото: vk "Это Ростов, детка! - новости Ростова-на-Дону"

Алеесандре Кузьминой предстоит представить Ростовскую область на конкурсе «Мисс мировая красавица-2019», который пройдет в Москве в конце ноября.