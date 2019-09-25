Политологи назвали устойчивыми позиции Василия Голубева на посту губернатора Ростовской области

Эксперты оценили шансы действующих губернаторов, которым в сентябре 2020-го, предстоят выборы, избраться на новый срок.

Таковых — семнадцать. С учетом того, что в недавно завершившейся кампании в тринадцати из шестнадцати субъектов Федерации сменились руководители, прогноз на новую ротацию в губернаторском корпусе представляется особенно интересным — тем более, что и в Ростовской области через год состоятся выборы высшего должностного лица региона.

- Нынешние главы регионов являются более устойчивыми, чем те, которым предстояли выборы в 2019 году, - отмечают в компании «Минченко консалтинг», представившей сентябрьский рейтинг политической устойчивости губернаторов. - Даже с учетом того, что на тот момент по методологии рейтинга «красная зона» высокого риска отставки начиналась с 9 баллов, лишь трое региональных глав находились в «желтой зоне», причем с пограничными значениями.

Нынешних губернаторов специалисты условно разделили на две группы риска.

Первая — это инкумбенты-«ветераны», т. е. главы регионов, которые к 2020 году будут находиться на посту около 10 лет. Среди них - Михаил Игнатьев (Чувашия), Наталья Комарова (ХМАО), Рустам Минниханов (Татарстан) и Василий Голубев (Ростовская область), которые встали у руля субъектов Федерации с 2010 года, а также Владимир Илюхин (Камчатка, с 2011 года) и Анатолий Артамонов (Калужская область) - главный «ветеран», который трудится в должности аж с 2001-го.

- В данной группе наиболее сильными выглядят позиции президента Татарстана и губернаторов Калужской и Ростовской областей, - отмечают эксперты. - Положение Василия Голубева также представляется достаточно устойчивым среди губернаторов-«ветеранов»: ему удалось провести успешную модернизацию инфраструктуры после ЧМ по футболу, при отсутствии федеральных конфликтов и значимых неурядиц в местных элитах.

Во второй группе — губернаторы, «отягощенные» долгосрочными конфликтами федерального уровня, и таковых всего два Сергей Левченко (Иркутская область) и Игорь Орлов (Архангельская область). И вероятность переизбрания обоих, соответственно, невелика.

А вот позиции главы донского региона Василия Голубева, по версии «Минченко консалтинг», в контексте политической устойчивости выглядят вполне уверенно, у него 12 баллов.

Таблица: "Минченко Консалтинг"

Оценка экспертами проводилась по шести условным критериям: «Поддержка внутри Политбюро 2.0», «наличие у губернатора под управлением большого проекта», «экономическая привлекательность региона», «окончание полномочий», «наличие у губернатора уникального позиционирования», «качество политического менеджмента».

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Василию Голубеву 62 года. Должность губернатора Ростовской области он впервые занял в июне 2010-го, сменив Владимира Чуба, отработавшего главой региона 19 лет.

Кандидатуру Голубева тогда внес на утверждение Законодательного собрания Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост главы государства, и депутаты его поддержали.

На второй губернаторский срок Василий Голубев уже избирался на прямых выборах в 2015-м. Он набрал 78,2 процента голосов избирателей (при явке в 48,5%). Его ближайший конкурент от КПРФ, депутат Госдумы Николай Коломейцев получил 11,67 процента голосов.