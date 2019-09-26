«Качественная помощь в качественных условиях»: В Ростовской области за месяц открыли три модульные врачебные амбулатории

Доступность медицинской помощи, в том числе на селе, - одна из задач нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которого на Дону действует региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи». В Ростовской области открываются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в тех населенных пунктах, где проживает более 101 человека.

В текущем году на их создание из средств федерального и областного бюджетов в общей сложности будет направлено 74,7 миллиона рублей.

Так выглядит здание новой амбулатории в хуторе Нагибин. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

ХУТОР + ДВА СЕЛА = 1,3 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ

Буквально на днях новоселье справили медики в хуторе Нагибин. Как рассказали в министерстве здравоохранения Ростовской области, за последние семь лет в Чертковском районе уже было установлено восемь модульных ФАПов, а для улучшения доступности первичной медицинской помощи в этом году получено три оснащенных современным оборудованием автомобиля класса В и передвижной мобильный комплекс «Диагностика» автомобиля класса В. Теперь вот еще и открытие нового модульного здания врачебной амбулатории.

Известно, что стоимость самой конструкции составила более 5,5 млн рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета. А вот новое медоборудование для амбулатории - его общая стоимость составила более 1,7 млн рублей - было закуплено на условиях софинансирования за счет областного и местного бюджетов. Также из средств последнего порядка 863,6 тысячи рублей заплатили за благоустройство территории, проведение работ по подготовке площадки под установку конструкции и ее подключению к инженерным сетям.

Торжественное событие собрало много гостей. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

В ведомстве добавили, что теперь в помещении общей площадью более 250 квадратных метров есть все необходимые кабинеты: врача общей практики, стоматолога, акушерки и три кабинета для приема узкими специалистами, которые будут приезжать в определенные дни из центральной районной больницы.

Здесь же будут оказывать как первичную медико-санитарную помощь, так и проводить санитарно-просветительскую работу, профилактические осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

Так выглядит здание новой амбулатории в хуторе Нагибин. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Теперь в новых комфортных условиях медицинскую помощь смогут получать почти 1,3 тысячи жителей не только хутора Нагибин, но и сел Тихая и Журавка.

И В ХУТОРЕ КОЛУНДАЕВСКОМ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ СВОЯ АМБУЛАТОРИЯ

В последних числах августа подарок в виде новой модульной амбулатории получили и жители хутора Колундаевского Шолоховского района.

Медицинская помощь стала комфортнее для более чем 1,6 тысячи жителей хутора. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Там новая амбулатория чуть меньше - общая площадь 241,5 квадратных метра, но зато есть все необходимые кабинеты: зубного врача, ЭКГ, акушера-гинеколога, педиатра, фельдшера, а также прививочный, процедурный и терапевтический.

Новая амбулатория чуть меньше - общая площадь 241,5 квадратных метра, но зато есть все необходимые кабинеты. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Условия финансирования те же - конструкция оплачивалась из бюджета государства. Из регионального и местного на условиях софинансирования оплачено новое медицинское оборудование. Еще порядка 1,3 млн рублей район потратил на подключение к инженерным сетям, установку площадки и благоустройство.

В последних числах августа подарок в виде новой модульной амбулатории получили и жители хутора Колундаевского Шолоховского района. Фото: пресс-служба Минздрава РО.

Таким образом, медицинская помощь стала комфортнее для более чем 1,6 тысячи жителей хутора.

ЖИТЕЛЯМ СТАНИЦЫ ХОМУТОВСКОЙ ТЕПЕРЬ НЕ НУЖНО ЕХАТЬ ЗА 22 КМ

Еще одна модульная амбулатория открылась в августе в Кагальницком районе в станице Хомутовской. Раньше, чтобы добраться к медикам в райцентр, местным жителям нужно было преодолеть путь в 22 километра, теперь достаточно 10-15 минут пешком. Медицинскую помощь здесь в новых комфортных условиях смогут получать почти 1,2 тысячи жителей района.

В минздраве региона сообщили, что здание было смонтировано и оснащено за два месяца. Общая стоимость работ составила почти 7,8 млн рублей, из которых львиная доля средств - из областного бюджета, остальные - чуть больше 550 тысяч рублей - выделил муниципалитет.

Еще одна модульная амбулатория открылась в августе в Кагальницком районе в станице Хомутовской. Фото: пресс-служба минздрава РО.

В новой амбулатории также есть регистратура, кабинеты врача общей практики и стоматолога, а также физиотерапевтический, процедурный и смотровой кабинеты.

Как отметила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, во всех случаях получились очень качественные и современные здания, и жители смогут получать медицинскую помощь в качественных условиях.

- Появились просторные кабинеты, где узкие специалисты будут принимать по графику, что тоже важно для жителей, - добавила Татьяна Юрьевна.