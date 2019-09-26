Кроссовер SKODA KODIAQ: где и как пройти тест-драйв, преимущества и выгоды в Ростове-на-Дону
SKODA KODIAQ - это первый 7-местный внедорожник в модельном ряду чешской марки. С момента вывода на российский рынок в 2017 году модель заявила о себе поразительным сочетанием большого внутреннего пространства и выразительной внешности.
Фото: Автоцентр «Эскадра»
В 2018 году на заводе в Нижнем Новгороде стартовало локальное производство по методу полного цикла. Благодаря этому удалось расширить линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций и сделать модель более доступной для клиентов.
Фото: Автоцентр «Эскадра»
Автомобиль SKODA KODIAQ абсолютно универсален. Он подходит как для долгих семейных путешествий, так и для частых ежедневных поездок. Основное преимущество внедорожника - самый вместительный багажник в своем классе и размещение дополнительного третьего ряда сидений. Места хватит всем как на переднем, так и на заднем ряду.
Фото: Автоцентр «Эскадра»
Двигатели SKODA KODIAQ сочетают в себе высокую мощь, прекрасные показатели крутящего момента и низкий расход топлива. Даже взыскательные владельцы найдут свой среди пяти вариантов силовых агрегатов: дизельных и бензиновых, с классической коробкой передач и инновационной DSG, с полным приводом и без. Полный привод с интеллектуальным управлением и дорожный просвет (от 187 мм) позволяют SKODA KODIAQ чувствовать себя в своей стихии везде, даже на бездорожье.
Фото: Автоцентр «Эскадра»
SKODA KODIAQ оснащен передовым технологичным оборудованием и новейшими электронными ассистирующими системами для обеспечения безопасности, защиты всей семьи и окружающих. Можно отметить эргономику автомобиля и интуитивно понятное расположение приборов.
Помимо высококачественных материалов и хорошей звукоизоляции, комфорт обеспечивают широкие функциональные возможности. Режим «Offroad», система кругового обзора, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, функция удобного управления режимами освещения, новейшая медиасистема - это далеко не полный обзор возможностей SKODA KODIAQ.
Совместный тест-драйв - это замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль.
SKODA - семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, в том числе для самых маленьких пассажиров. Именно поэтому оценить безупречное качество SKODA могут не только взрослые, но и дети. Для безопасности маленьких пассажиров во время тест-драйва предусмотрено три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста.
Пройти тест-драйв SKODA KODIAQ можно по нескольким уникальным маршрутам, специально разработанным ростовским дилерским центром «Эскадра», - городскому и внедорожному.
В сентябре официальный дилерский центр «Эскадра» предлагает воспользоваться привлекательными ценами и персональными условиями на покупку SKODA KODIAQ.
Выгода при этом составит до 200 000 рублей.
Записаться на тест-драйв, а также узнать подробности специальной программы покупки SKODA KODIAQ можно у специалистов отдела продаж ДЦ «Эскадра» и на САЙТЕ.
Автоцентр «Эскадра»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 237.
Официальный сайт: http://eskadra-auto.ru/
Телефон: +7-863-306-75-75.
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