Кроссовер SKODA KODIAQ: где и как пройти тест-драйв, преимущества и выгоды в Ростове-на-Дону

SKODA KODIAQ - это первый 7-местный внедорожник в модельном ряду чешской марки. С момента вывода на российский рынок в 2017 году модель заявила о себе поразительным сочетанием большого внутреннего пространства и выразительной внешности.

Фото: Автоцентр «Эскадра»

В 2018 году на заводе в Нижнем Новгороде стартовало локальное производство по методу полного цикла. Благодаря этому удалось расширить линейку двигателей, трансмиссий и комплектаций и сделать модель более доступной для клиентов.

Фото: Автоцентр «Эскадра»

Автомобиль SKODA KODIAQ абсолютно универсален. Он подходит как для долгих семейных путешествий, так и для частых ежедневных поездок. Основное преимущество внедорожника - самый вместительный багажник в своем классе и размещение дополнительного третьего ряда сидений. Места хватит всем как на переднем, так и на заднем ряду.

Фото: Автоцентр «Эскадра»

Двигатели SKODA KODIAQ сочетают в себе высокую мощь, прекрасные показатели крутящего момента и низкий расход топлива. Даже взыскательные владельцы найдут свой среди пяти вариантов силовых агрегатов: дизельных и бензиновых, с классической коробкой передач и инновационной DSG, с полным приводом и без. Полный привод с интеллектуальным управлением и дорожный просвет (от 187 мм) позволяют SKODA KODIAQ чувствовать себя в своей стихии везде, даже на бездорожье.

Фото: Автоцентр «Эскадра»

SKODA KODIAQ оснащен передовым технологичным оборудованием и новейшими электронными ассистирующими системами для обеспечения безопасности, защиты всей семьи и окружающих. Можно отметить эргономику автомобиля и интуитивно понятное расположение приборов.

Помимо высококачественных материалов и хорошей звукоизоляции, комфорт обеспечивают широкие функциональные возможности. Режим «Offroad», система кругового обзора, трехзонный климат-контроль, подогрев руля, функция удобного управления режимами освещения, новейшая медиасистема - это далеко не полный обзор возможностей SKODA KODIAQ.

Совместный тест-драйв - это замечательная возможность провести время с близкими и вместе выбрать новый автомобиль.

SKODA - семейный бренд, поэтому все автомобили марки продуманы до мельчайших деталей, в том числе для самых маленьких пассажиров. Именно поэтому оценить безупречное качество SKODA могут не только взрослые, но и дети. Для безопасности маленьких пассажиров во время тест-драйва предусмотрено три вида кресел, которые подходят для детей разного возраста.

Пройти тест-драйв SKODA KODIAQ можно по нескольким уникальным маршрутам, специально разработанным ростовским дилерским центром «Эскадра», - городскому и внедорожному.

В сентябре официальный дилерский центр «Эскадра» предлагает воспользоваться привлекательными ценами и персональными условиями на покупку SKODA KODIAQ.

Выгода при этом составит до 200 000 рублей.

Записаться на тест-драйв, а также узнать подробности специальной программы покупки SKODA KODIAQ можно у специалистов отдела продаж ДЦ «Эскадра» и на САЙТЕ.

Автоцентр «Эскадра»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 237.

Официальный сайт: http://eskadra-auto.ru/

Телефон: +7-863-306-75-75.

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