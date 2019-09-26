Звезда Playboy Мария Лиман решила стать чиновницей и работать в ростовской мэрии

Известная «горячими» фотосессиями в откровенных мужских журналах 25-летняя модель Мария Лиман получила неожиданное предложение о работе. Красавицу-брюнетку порекомендовали на солидную должность в ростовской мэрии.

liman_maria Мария Лиман готова пополнить ряды чиновников

- Не так давно я получила приглашение от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я все же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова, - рассказывает Мария Лиман. - Только есть одно маленькое «но». Этим летом я переехала жить в Англию. Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придется сделать выбор между Ростовом и Лондоном.

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Модель понимает, что для такой ответственной должности нужна подготовка и отличные знания. Девушка решила вплотную заняться образованием, поэтому ближайшее время она проведет в Великобритании, где будет проходит обучение в одном из университетов. Ростовчанка готовится к напряженным студенческим будням, но трудности ее не пугают. Брюнетка участвовала в БДСМ-съемках, откровенных клипах, пробовала себя в сериалах и на телевидении.

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Самая большая мечта модели на связана со скучной работой чиновницы. Девушка мечтает об актерской карьере в Голливуде. Мария Лиман хочет получить главную кинонаграду мира — премию «Оскар», поэтому изучает актерское мастерство.

liman_maria Ваша Медсестра Зоя Игоревна в сериале Верить и ждать Это была одна из первых моих работ Спасибо @to100nado за поддержку на площадке и отличную работу Хорошего просмотра на канале Россия #movie #shooting #каналроссия #сериал #клиника #медсестра #актеры #актриса #мелодрама

Знаменитая дончанка признается, что без ума от Лондона. В этом городе ей нравится архитектура, климат и люди, но по родному Ростову уже немного скучает.

liman_maria Невероятно красивый город Возможно даже лучший на земле Но Я очень сильно скучаю

Кстати, донская столица славится привлекательными чиновницами. Одной из самых известных красавиц во аппарате власти является 26-летняя спортсменка (занимается танцами Pole Dance ) Екатерина Герасимова, которая совсем недавно окончила Академию госслужбы. Она протяжении четырех месяцев успешно руководит отделом развития муниципальной службы и противодействия коррупции.

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