Звезда Playboy Мария Лиман решила стать чиновницей и работать в ростовской мэрии
Известная «горячими» фотосессиями в откровенных мужских журналах 25-летняя модель Мария Лиман получила неожиданное предложение о работе. Красавицу-брюнетку порекомендовали на солидную должность в ростовской мэрии.
- Не так давно я получила приглашение от ЛДПР возглавить пресс-службу мэра Ростова-на-Дону. Я все же решила принять приглашение. Я с удовольствием готова работать во благо Ростова, - рассказывает Мария Лиман. - Только есть одно маленькое «но». Этим летом я переехала жить в Англию. Если это не будет совместимо с моим обучением в Лондоне, тогда мне придется сделать выбор между Ростовом и Лондоном.
Модель понимает, что для такой ответственной должности нужна подготовка и отличные знания. Девушка решила вплотную заняться образованием, поэтому ближайшее время она проведет в Великобритании, где будет проходит обучение в одном из университетов. Ростовчанка готовится к напряженным студенческим будням, но трудности ее не пугают. Брюнетка участвовала в БДСМ-съемках, откровенных клипах, пробовала себя в сериалах и на телевидении.
Самая большая мечта модели на связана со скучной работой чиновницы. Девушка мечтает об актерской карьере в Голливуде. Мария Лиман хочет получить главную кинонаграду мира — премию «Оскар», поэтому изучает актерское мастерство.
Знаменитая дончанка признается, что без ума от Лондона. В этом городе ей нравится архитектура, климат и люди, но по родному Ростову уже немного скучает.
Кстати, донская столица славится привлекательными чиновницами. Одной из самых известных красавиц во аппарате власти является 26-летняя спортсменка (занимается танцами Pole Dance ) Екатерина Герасимова, которая совсем недавно окончила Академию госслужбы. Она протяжении четырех месяцев успешно руководит отделом развития муниципальной службы и противодействия коррупции.
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ИСТОЧНИК KP.RU