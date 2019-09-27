2019-09-27T13:22:26+03:00
Общество

11-летнему мальчику из Ростовской области отрезали руку из-за ошибки врачей

Обычный перелом превратил ребенка в инвалида
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Во время ампутации ребенок впал в комуВо время ампутации ребенок впал в комуФото: Олег ЗОЛОТО
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Жизнь 11-летнего Егора Иванова (Прим. - фамилия изменена) из станицы Мечетинская Ростовской области полностью изменилась после обычной травмы. Мальчик гулял во дворе и упал, но это чуть не стоило ему жизни. Ребенку ампутировали руку. Он едва не умер от газовой гангрены, которая развилась из-за неграмотности врачей.

После лечения в Зерноградской больнице ребенку становилось хуже. Фото: Зерноградская ЦРБ

После лечения в Зерноградской больнице ребенку становилось хуже. Фото: Зерноградская ЦРБ

- У мальчика был открытый перелом. Врач Зерноградской ЦРБ вправил сломанную кость. Егора прооперировали, наложили гипс на открытую рану и отправили домой, но рука все продолжала болеть, но медики посчитали это нормой, - рассказали родители Егора.

С каждым днем Егору становилось только хуже. Ребенок не спал, не ел, а рука посинела, стала невыносимо болеть, а из гипса стал доносится неприятный запах. Егора экстренно отправили в Ростовскую детскую областную больницу, где ему поставили диагноз — газовая гангрена.

Врачи ростовской больницы пытались спасти Егору руку. Процесс был настолько затянут, что нашли единственный выход спасти жизнь ребенку – ампутировать руку. Во время операции маленький пациент впал в кому, но врачи вывели Егора из этого состояния.

Ошибку медиков Зерноградской ЦРБ доказала экспертиза Росздравнадзора. Специалисты нашли грубые нарушения в оказании медицинской помощи и установке диагноза мальчику.

- Выяснилось, что на первом этапе лечения медицинская помощь была оказана с нарушениями стандарта и объема, - отметили в ведомстве.

Сейчас все материалы проверки направлены в следственный отдел Зерноградского района Ростовской области.

Пострадавший от ошибки врачей мальчик с трудом привыкает к новой жизни. Родители также не могут оправиться от произошедшего, ведь вместе с сыном они учатся делать многие вещи заново. Даже в том случае, если виновный врач понесет наказание, жизнь этой семьи никогда не будет прежней. Былое здоровье мальчику не смогут вернут никакие денежные компенсации и извинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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