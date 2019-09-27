Клиника лазерной косметологии и пластической хирургии «ЛИНЛАЙН»: омоложение с гарантией и первоклассный сервис
«ЛИНЛАЙН» — это международная сеть клиник лазерной косметологии и пластической хирургии. Первая клиника сети открылась в 1999 году. Сейчас она насчитывает 25 филиалов в России. Каждый день в сети клиник проводится около 1000 лазерных операций. Специалисты каждого центра готовы оказать весь спектр услуг эстетической медицины, что помогает решать любые проблемы, связанные с внешностью и красотой.
В своей работе специалисты «ЛИНЛАЙН» применяют множество эффективных и современных методик по омоложению и исправлению эстетических недостатков. Клиники сети оказывают услуги по лечению сосудистых патологий и угревой болезни, удалению рубцов, растяжек, пигментных пятен, новообразований и татуировок, лазерному пилингу и обновлению кожи, эпиляции, лазерной наноперфорации и многие другие.
В клиниках «ЛИНЛАЙН» можно записаться на RecoSMA — новую «холодную» процедуру для лазерного омоложения кожи, лифтинга, подтяжки без операции. Также пациентам доступен усовершенствованный метод лазерной эпиляции QOOL.
Фото: «ЛИНЛАЙН»
Преимущества и достижения
«ЛИНЛАЙН» — это не просто косметологическая клиника, а еще и высокопрофессиональное медицинское учреждение, на базе которого находится кафедра косметологии медицинского института. Также здесь открыта медицинская школа Ecal academy, устраиваются медицинские конгрессы.
Преимущества клиники:
- Специалисты клиник используют безопасные методики, эффективность которых доказана клинически.
- На предоставляемые услуги дается гарантия качества. В случае если у пациента есть претензии к результату операции, деньги ему возвращаются.
- Врачи клиники имеют достаточную квалификацию, постоянно проходят обучение, принимают участие в симпозиумах и конференциях, ведут научную деятельность.
- Самое большое оснащение лазерным оборудованием.
- Работает удобный сервис, через который можно записаться на процедуру в режиме онлайн. При этом легко выбрать самую выгодную цену, действуют скидки.
- Высокий уровень сервиса.
В 2017 году сеть клиник «ЛИНЛАЙН» победила на Всероссийском конкурсе «Парад клиник». Она завоевала приз в номинации «Лучшая клиника» среди 93 медицинских центров страны.
В команде клиники «ЛИНЛАЙН» в Ростове-на-Дону работают высококвалифицированные врачи-косметологи, лазеротерапевты, специалисты по инъекционным методикам, а также спа-естетист и массажист.
Адрес и телефоны
г. Ростов на Дону, пер. Журавлева, 63
тел. +7 (863) 309-15-18
Официальный сайт https://www.linline-clinic.ru/
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