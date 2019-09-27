ЛДЦ «Здоровье»: большой спектр медицинских услуг для жителей Багаевского района

ЛДЦ «Здоровье» - это многофункциональный медицинский центр, который оказывает большой спектр медицинских услуг жителям станицы Багаевской Ростовской области. Клиника открылась совсем недавно, но уже успела зарекомендовать себя как надежное учреждение с профессиональной командой. По словам руководителя, главная задача центра - оздоровление земляков, чтобы в Багаевском районе проживали здоровые и счастливые люди.

В медицинском центре детей и взрослых принимают врачи всех специальностей. Есть собственная лаборатория, процедурный кабинет и дневной стационар. Пациентам доступны такие виды исследований, как ЭКГ, мониторинг ЭКГ по Холтеру, СМАД, электроэнцефалография, ультразвуковая диагностика в полном объеме. Здесь можно сделать все виды анализов, пройти профосмотр, получить медицинские справки.

Фото: ЛДЦ «Здоровье»

ЛДЦ «Здоровье» - это:

- современное оборудование,

- квалифицированные специалисты,

- сертифицированные лекарственные препараты,

- индивидуальный подход и внимание персонала.

Команда

В центре «Здоровье» можно получить профессиональные консультации у самых разных специалистов. В команде клиники эндокринолог, терапевты, педиатр, гинеколог, уролог, хирург, невролог, аллерголог, кардиолог, гастроэнтеролог, травматолог, отоларинголог, стоматолог, врачи УЗИ и функциональной диагностики.

Для жителей Багаевки в центре проводятся дни открытых дверей и тематические акции, действуют различные скидки. На базе клиники планируется создать школу эндокринологии. Записаться на прием можно по бесплатному телефону 8-900-120-80-88.

Адрес и контакты

Ростовская область, ст-ца Багаевская, ул. Семашко, 122.

Тел. 8-900-120-35-66.

График работы:

пн-пт: 08:00 - 18:00,

сб, вс: 08:00 - 18:00.

Официальный сайт https://лдцздоровье.рф/

Инстаграм https://www.instagram.com/ldc.zdorovie.bag/