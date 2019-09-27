Авиадебошира, устроившего пьяную драку на рейсе Москва - Ростов-на-Дону, отправили в колонию на два года

Хулиган, устроивший в алкогольном угаре перед Новым годом дебош на борту лайнера во время взлета из Москвы в ростовский аэропорт «Платов, получил реальный срок лишения свободы.

- Этот вопиющий случай произошел 28 декабря 2018-го, когда в то время, как самолет только оторвался от земли, один из пассажиров неожиданно отстегнул ремни безопасности, вскочил на ноги и принялся ходить по салону (что запрещено делать при наборе высоты), ругая матом и членов экипажа, и других людей, летевших тем же бортом, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. - А потом он отправился в туалет комнату и закурил там.

На требования стюардесс прекратить безобразие, неадекват только посылал их по известному адресу и продолжал хамить. А когда он завелся окончательно, то решил разгромить все в салоне: набросился с кулаками на бортпроводника и грозил все сломать.

- Он реально угрожал безопасности полета, - подчеркнули в авиакомпании.

К счастью, авиадебошира удалось все-таки скрутить – усилиями экипажа и пассажиров-мужчин, после чего его привязали накрепко ремнями безопасности, где он и оставался до самой посадки. А на земле в аэропорту «Платов» буйного гражданина приняли под белы рученьки вызванные еще в воздухе стражи порядка.

Правда, эти все процедуры заняли время, и в итоге обратный вылет борта из Ростова-на-Дону в Москву пришлось задержать на час.

Суд приговорил хулигана по статье «Хулиганство» к двум годам и месяцу колонии.

К слову, сейчас в производстве Аксайского районного суда (разбором таких историй занимался он, поскольку «Платов» находится на территории Аксайского района) находится еще одно аналогичное дело, только более свежее.

В нем фигурируют в качестве обвиняемых жители Москвы, отец и сын, которые, хорошенько надравшись спиртным перед вылетом (это было 22 июня) из «Платова» во Внуково, решили «почудачить» - так, по крайней мере, они для себя решили, что это будет весело. Подобрали на взлетно-посадочной полосе саранчу и решили испугать им и остальных пассажиров, и экипаж – выпустили, едва поднявшись на борт, прямо в салоне.

Шутку, однако, никто не оценил, что привело родственников в крайнюю степень недовольства: они огорчились настолько, что стали вести себя агрессивно, осыпая нецензурной бранью всех вокруг, включая экипаж. Дошло до того, что замечание им сделал уже лично командир воздушного судна – и получил в ответ очередную порцию грубости.

Но и этим все не закончилось: они подобрали то самое насекомое, которое незадолго до того запускали «в полет» по салону, и стали «натравливать» его на бортпроводников, а потом и вовсе принялись избивать их.

Терпение командира судно лопнуло, он вызвал на место происшествия полицейских (самолет, естественно, не взлетел, отстав в конечно итоге от графика больше чем на два часа), и те задержали буйных папу с сыном.

- В ходе предварительного расследования оба согласились с предъявленным обвинением и заявили ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в суде.

Как ожидается, решение по ним будет вынесено в октябре.