Конкурсная комиссия отказала двум претендентам на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону

Двое из пятнадцати кандидатов на пост нового главы администрации южной столицы не прошли первый этап отбора.

Об этом после рассмотрения документов, поданных претендентами, сообщил замгубернатора Ростовской области Василий Рудой, который, собственно, и возглавляет конкурсную комиссию.

- Поданные документы проверялись на соответствие установленным нормам, - отметил Рудой. - Это, во-первых, предельный возраст — до 65 лет, во-вторых, квалификационные требования — в частности, наличие высшего образования и стажа работы в руководящей должности, опыт и ряд других. По итогам проверки, комиссия установила, что предъявленным требованиям соответствует 13 кандидатов из 15, они и допущены ко второму этапу конкурса. У двоих претендентов отсутствует стаж работы на руководящих должностях, необходимый для продолжения конкурса, они к конкурсному испытанию не допущены.

Двое, которых комиссия отсеяла, это — безработный Максим Альвинцев и сотрудник Госархива Ростовской области Роман Мегрели.

Итоговый же список тех, кто будет бороться за должность сити-менеджера Ростова-на-Дону выглядит так (в алфавитном порядке):

- Николай Беловодченко, сотрудник СКЖД,

- Евгений Беркович, экс-прокурор Октябрьского района Ростова-на-Дону, а ныне пенсионер и общественный активист,

- Сергей Заревский, депутат гордумы Ростова-на-Дону, бизнесмен,

- Вячеслав Камышный, депутат гордумы Ростова-на-Дону, бизнесмен,

- Александр Коваленко, бизнесмен, представитель ростовского отделения ЛДПР,

- Сергей Косинов, депутат ЗС РО, председатель фракции «Справедливая Россия» в донском парламенте,

- Наталья Кузьменко, замглавы администрации Батайска,

- Алексей Логвиненко, врио главы администрации Ростова-на-Дону,

- Михаил Овакимян, завкафедрой Южно-российского института управления,

- Игорь Сорокин, министр промышленности Ростовской области,

- Вячеслав Тимченко, замглавы администрации Новочеркасска,

- Виктория Хайрулина, предпринимательница, общественная активистка,

- Александр Хуруджи, предприниматель и общественный помощник бизнес-омбудсмена РФ.

11 октября им предстоит второй, решающий этап конкурса, в ходе которого нужно будет пройти получасовое тестирование и собеседование.

Затем двое, получившие наибольшее количество баллов от членов комиссии, будут представлены на утверждение городской думы Ростова-на-Дону, депутатам которой следует определить из них наиболее достойного занять пост главы администрации южной столицы.

Кресло градоначальника, напомним, стало свободным 23 апреля - после того, как его покинул Виталий Кушнарев, написавший заявление об отставке по собственному желанию.