Как сохранить сердце здоровым: пять простых советов

29 сентября во всем мире отмечался День сердца. Этот день открывает национальную неделю здорового сердца в России, во время которой врачи-кардиологи и другие специалисты проводят ряд мероприятий, направленных на повышение информированности людей о проблемах сердечно-сосудистых заболеваний.

Современный человек, как правило, ведет малоподвижный образ жизни, подвержен частым стрессам, страдает от плохой экологии. Все это способствует развитию сердечных заболеваний, которые с возрастом только прогрессируют.

Существует несколько правил, которые помогают сохранить сердце здоровым на достаточно длительный срок.

Физические нагрузки для здоровья сердца

Давно известно, что именно регулярная умеренная физическая активность снижает риск возникновения ишемической болезни и улучшает показатели при перенесенном инфаркте миокарда. Лучшие виды нагрузок для профилактики сердечных заболеваний – это ходьба (в том числе, по лестнице), занятия на эллиптическом и велотренажере. Если нет противопоказаний, тренироваться нужно 3-5 раз в неделю по 30 минут. Позитивно скажутся даже ежедневные прогулки по парку перед сном.

Контроль за весом и питанием

В группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям попадают люди с лишним весом. Особенно это касается пациентов, страдающих от сердечной недостаточности. Таким людям обязательно нужно следить за своим весом, взвешиваться каждый день и записывать показатели в свой календарь. Внезапный набор веса может сигнализировать о том, что в организме задерживается жидкость. В этом случае необходимо обращаться к кардиологу.

Также важно следить за показателями холестерина в анализах крови. Если они превышены, нужно снизить потребление жиров до 30% от суточной калорийности, красное мясо заменить мясом домашней птицы (курицы или индейки), молочные продукты покупать обезжиренные. Обязательно нужно отказаться от фастфуда, полуфабрикатов, снеков, консервированной продукции, сократить потребление соли. И обязательно добавить в свой рацион овощи, фрукты, зелень.

Отказ от вредных привычек

Курение очень пагубно сказывается на состоянии стенок кровеносных сосудов, а употребление алкоголя дает на сердце увеличенную нагрузку. Постоянное же сочетание этих вредных привычек увеличивает риск инсульта в 2-3 раза. Поэтому отказ от вредных привычек одно из важных требований для здорового сердца.

Полноценный отдых

Для укрепления сердца важны не только физические нагрузки, но и полноценный отдых – хороший и спокойный сон, периодическая смена деятельности, поездки на природу, правильное распределение нагрузки в течение дня. Также важно научиться справляться со стрессами и тревожными состояниями.

Регулярные обследования

Периодические обследования сердечно-сосудистой системы нужно проходить минимум 1 раз в год. Кардиолог в этом случае сможет следить за динамикой изменений, корректировать лечение, предлагать действенные меры профилактики.

Следите за своим самочувствием и будьте здоровы!