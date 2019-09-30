Госпиталь ветеранов войн в Ростове-на-Дону получил высокотехнологичное оборудование на 7 млн рублей

В понедельник, 30 сентября, в госпитале ветеранов войн Ростова-на-Дону, что на улице 26-я Линия, 27, произошло значимое событие. Медучреждение получило новейшее медицинской оборудование на общую сумму свыше семи (!) миллионов рублей. Высокотехнологичная техника улучшит проведение операций и процесс диагностики почтенных пациентов.

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский поблагодарил фонд и госпиталь за многолетнее сотрудничество. Фото: САЛЬНИКОВА Анастасия.

ОПЕРАЦИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Известно, что инициатором мероприятия стал фонд «Память поколений». Он уже в третий раз помогает ростовскому госпиталю. В этот раз медучреждение получило экспресс-анализатор для определения гликозилированного гемоглобина, креатинина и микроальбумина, по уровню которых можно диагностировать сахарный диабет, артериальную гипертензию и некоторые заболевания почек. Так, большая часть оборудования предназначена для использования во время проведения операций.

- Нам удалось сделать многие вещи совместно с благотворительным фондом «Память поколений», - рассказал заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский. - Мы благодарим фонд и госпиталь за долголетнее сотрудничество, которое переросло в большую дружбу.

К слову, перед торжественной церемонией передачи сертификатов на новое оборудование у всех желающих появилась еще и уникальная возможность увидеть, как оно работает: в режиме реального времени врачи госпиталя провели урологическую операцию. Она была связана с удалением кист на почке у ветерана боевых действий и транслировалась на мониторе онлайн.

Большая часть оборудования предназначена для использования во время проведения операций. Фото: САЛЬНИКОВА Анастасия.

«ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»

- Мы с чувством глубокой признательности передаем медицинское оборудование госпиталю ветеранов войн Ростовской области, который, как и мы, занимается важным делом - помощью героям Отечества, - прокомментировала во время официальной передачи сертификатов на новое оборудование директор фонда «Память поколений» Катерина Круглова. - Мы стремимся оказать адресную помощь ветеранам из самых разных регионов России, и это было бы невозможно без участия неравнодушных к судьбам ветеранов. Мы надеемся, что новое оборудование позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи, а также улучшить качество жизни ветеранов.

Амбассадор фонда и известная телеведущая Юлия Барановская от себя лично поблагодарила всех неравнодушных.

- Мы привыкли помогать детям, но заботиться о героях, тех, кто ради нашей спокойной жизни рисковал собой, не менее важно, - уверена она.

На торжественной передаче сертификатов присутствовали представители регионального минздрава, благотворительного фонда и телеведущая Юлия Барановская. Фото: САЛЬНИКОВА Анастасия.

И ДИАГНОСТИКА, И ЛЕЧЕНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Известно, что госпиталь ветеранов войн - это единственное на Дону госучреждение, предназначенное для оказания медицинской помощи ветеранам и инвалидам войн и локальных конфликтов, а также приравненным к ним лицам.

- В самом лечебном учреждении оборудованы современные по оснащению операционные, анестезиолого-реанимационное отделение, позволяющие выполнять в условиях госпиталя широкий спектр оперативных вмешательств, - рассказали в региональном минздраве. - Госпиталь обеспечивает медицинскую помощь высокого качества дифференциальной диагностики множественной и сочетанной патологии, в том числе при условии минимального использования инвазивных методик.

Не менее важными направлениями деятельности отделений является и диагностическая работа с пациентами, не относящимися к старшим возрастным группам. Так, сегодня мало лечебно-диагностических учреждений, в которых ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне могут получить полноценную диагностическую и лечебную медицинскую помощь.

В режиме реального времени врачи госпиталя провели урологическую операцию. Фото: САЛЬНИКОВА Анастасия.

НАША СПРАВКА

Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» - единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Он был основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более 10 200 ветеранам, проживающим в различных городах России - от Калининграда до Владивостока.