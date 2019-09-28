Футбольный матч «Ростов»-«Динамо» 28 сентября 2019: какие дороги перекроют и как доехать. Известно, что спортивный поединок пройдет с участием команд Премьер-Лиги. Он начнется в 16:30.

В Главному Управлении МВД России по Ростовской области предупредили, что приходить на матч между ростовчанами и москвичами следует заранее - за 1,5 - три часа, чтобы исключить очереди и своевременно пройти на стадион. Кроме того, нельзя проносить на территорию стадиона стеклянную и пластиковую тары.

Вдобавок - это уже информация от городского Департамента автодорог, с 14:00 по 20:30 будет ограничено движение транспорта по автомобильной дороге съезда с Южного подъезда к донской столице - продолжение Ворошиловского моста, на Магистральную улицу - от Южного подъезда до улицы Левобережная (это съезд к улице Пойменная, 1).

А с 18:30 до 20:30 еще и по автодороге Магистральной улицы от Южного подъезда до улицы Левобережная.

Также с 12:30 до 20:30 будет прекращено движение по автодорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов стадиона «Ростов Арена».

Кроме того, чтобы доставить болельщиков после матча домой, с 18:30 до 20:00 будут курсировать автобусы-шатлы. Так, маршрут S1 отправится от подземного пешеходного перехода с западной стороны в центр города до площади Гагарина с остановками на улице Большая Садовая и улице Максима Горького.

А маршрут S2 будет отъезжать от восточного проезда стадиона «Ростов Арена» в центр города до площади Октябрьской с остановками на улице 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова.

Интервал отправления автобусов - одна-две минуты.