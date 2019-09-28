«Паша, ты дома!»: Скандально известный футболист Павел Мамаев будет играть за «Ростов»

Футболист Павел Мамаев, имя которого после драки в столичном кафе стало известно не только любителям футбола, после выхода из колонии нашел работу. 31-летний полузащитник подписал контракт с футбольным клубом «Ростов».

Как рассказали в клубе, контракт рассчитан на два года. При этом есть возможность продлить его еще на сезон. В команде ростовчан футболист теперь будет выступать под десятым номером.

В пресс-службе ФК добавили, что спортсмен уже успешно прошел необходимое в таких случаях медицинское обследование. Кроме того, для него даже составлен план индивидуальных тренировок.

Болельщики по разному восприняли эту новость.

- Уберите все стулья со стадиона, - вероятно, пошутил один из ростовчан, намекая на нашумевшую драку. Но ему тут же ответили, что спортсмен "не трогал стулья".

- Удачи Паше! Команда сбитых летчиков набирает обороты, - поддержал другой.

- Если отбросить все что было! То Мамаев топ футболист с самой сильной мотивацией из игроков в нашем чемпионате на данный момент! Надеюсь он реально поможет, - уверен еще один спортивный аналитик.

Многие написали просто: "Добро пожаловать" и "Паша, ты дома!".

К слову, последние четыре сезона Павел играл за «Краснодар». Там он принял участие в 146 матчах, забив 35 мячей. В копилке его наград титул чемпиона России, обладателя Кубка и Суперкубка России в составе ЦСКА. Мамаев трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Павел Мамаев - игрок ФК "Ростов".#мамаев #павелмамаев #фкростов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Пашку надо было пороть в своё время. Деньги его испортили". Что говорят соседи Мамаевых после скандальной драки

- Их сейчас лучше не нервировать, могут и неадекватно отреагировать, - без камер рассказывает единственный сосед, согласившийся пообщаться. - Пашка, конечно, виноват, но они его защищать до последнего будут, как любые родители. А так они обычные люди, даже как-то в гости ходили друг к другу. Все у них нормально - могут и водки выпить, и погулять (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«За что я задержан? Ну как объяснить, не знаю»: опубликовано первое видео допроса Кокорина и Мамаева

МВД опубликовало первое видео допроса футболистов-дебоширов. Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев накануне были задержаны как участники двух потасовок, в которых были избиты чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. Уголовное дело заведено по статьям «Побои» (до двух лет) и «Хулиганство» (до семи). (подробности)

НУ И НУ!

Супруга Павла Мамаева, засветившегося в драке в московском кафе, подала на развод

Жена футболиста Павла Мамаева – того самого, который вместе с Кокориным устроил драку в московском кафе, подала на развод.

Алана Мамаева еще пару недель назад сообщили о том, что будет разводиться с мужем. Правда, сначала были лишь намеки. Алана Мамаева выгрузила у себя в Инстаграм фото с детьми, подписав, что присоединяется к числу мам-одиночек. (подробности)