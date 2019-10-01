«Предприниматель» должно звучать гордо»: В Ростовской области научат создавать эффективный бизнес

В Ростовской области реализуется региональный проект «Популяризация предпринимательства». С ним ростовчан и жителей региона познакомили в бизнес-центре «Аметист», где собрались сотни студентов и других желающих стать предпринимателями. Приглашенные гости рассказали о тех мероприятиях, которые планируется провести в нашем регионе в ближайшие 100 дней.

«ВКЛАД В СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

- Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» - составляющая национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», - рассказал участникам министр экономического развития РО Максим Папушенко. - В целом, реализация национального проекта будет способствовать достижению цели, поставленной президентом в майском указе, - войти в пятерку крупнейших экономик мира. Одно из ключевых условий достижения целевых показателей национального проекта - информирование и вовлечение жителей в предпринимательскую деятельность. У нас уже разработана конкретная дорожная карта. Проект рассчитан на шесть лет и охватит все муниципалитеты Ростовской области. Он направлен на любого жителя, у которого есть мечта и способности для того, чтобы начать новый бизнес-проект, тем самым внеся свой вклад в экономику региона и страны. Программа открыта для всех желающих. А участие в ней бесплатное.

Министр экономического развития РО Максим ПапушенкоФото: Ольга КУБЫШЕВА

Так, в рамках проекта более 15 тысяч потенциальных предпринимателей пройдут подетальное тестирование по выявлению их компетенций. А по его итогам 2 800 отобранных участников пройдут обучение бизнес-наукам, где получат знания о том, как начать свое дело. Еще свыше 5 тысяч человек получат навыки по умению встраиваться в современную среду.

- На выходе мы ожидаем, что 278 человек получат регистрацию своего дела, - добавил министр. - Также будет издан сборник о лидерах малого и среднего бизнеса, будут проводиться конкурсы и форумы. Кроме того, в рамках проекта своими историями успеха поделятся те, кто смог создать себя сам. И в сумме это будет существенный вклад в создание новой экономики.

«ЗАДАЧИ АМБИЦИОЗНЫЕ»

Кроме того, на Дону до конца года запланировано огромное количество бесплатных мероприятий для тех, кто только задумывается о создании собственного дела. Оператором проекта «Популяризация предпринимательства» является Ростовский государственный экономический университет.

- Принять активное участие в реализации этого проекта - огромная честь для нашего университета, - озвучила ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор Елена Макаренко. - Хотелось бы отметить, что у вуза есть богатый опыт по формированию и развитию профкомпетенций и навыков обучающихся, есть представительство в международных академиях. Мы реализуем губернаторскую программу по подготовке управленческих кадров в сфере малого и среднего предпринимательства. У нас есть бизнес-школа, коворкинг предпринимательства, клуб молодых предпринимателей, юридическая консультация, открывается точка кипения университета - это те пространства, в которых будут проводиться креативные мероприятия на формирование предпринимательского мышления. Все это в числе прочего говорит о возможностях университета решать стратегические задачи, которые стоят перед нашим регионом.

Ректор РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, профессор Елена МакаренкоФото: Ольга КУБЫШЕВА

По ее словам, реализация комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность состоит из девяти этапов, в том числе проведение тестирования участников регионального этапа, открытие мероприятий в 43 районах и 11 городских округах, наставничество и проведение обучающих мероприятий.

- Задачи амбициозные, - сказала в завершение своего выступления Елена Николаевна. - Я уверена, что этот проект положит начало многим будущим стартапам - как студентам нашего, так и других вузов области.

«МОЛОДЕЖЬ НЕ БОИТСЯ ИДТИ В БИЗНЕС»

Как рассказал и.о. начальника управления Федеральной налоговой службы по РО Александр Моисеенко, число индивидуальных предпринимателей в возрасте до 20 лет в нашем регионе растет. По последним данным, их уже зарегистрировано около 450 человек. И это значит, что молодежь не боится идти в бизнес.

и.о. начальника управления Федеральной налоговой службы по РО Александр МоисеенкоФото: Ольга КУБЫШЕВА

Завершилось мероприятие мастер-классом «Бизнес и коммуникации», в котором президент ассоциации ICC Russia (международного коуч-сообщества) Андрей Вебер рассказал о десяти ошибках начинающего предпринимателя. Он, в свою очередь, уверен, что наставничество - мощная история, которая поможет будущим бизнесменам избежать очевидных ошибок.

Президент ассоциации ICC Russia (международного коуч-сообщества) Андрей ВеберФото: Ольга КУБЫШЕВА

СКАЗАНО!

«Нужно помочь и советом»

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РО Светлана АбдулазизоваФото: Ольга КУБЫШЕВА

Светлана Абдулазизова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РО:

- Господдержка малому бизнесу реализуется давно, но масштабы этого года - количество мероприятий и активность - дают все основания полагать, что все цели будут достигнуты. Опыт старших коллег и алгоритмы действий позволят спрогнозировать максимально возможный успех предпринимателя. Сейчас недостаточно заинтересовать, нужно помочь не только финансово, но и советом.

«Предприниматель» должно звучать гордо»

Председатель Ростовского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Аркадий ГершманФото: Ольга КУБЫШЕВА

Аркадий Гершман, председатель Ростовского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»:

- Если предприниматель не будет совершать ошибок, он никогда не научится работать. Я рад видеть в зале большое количество молодежи. Она активная. А наша задача - объяснить им и рассказать об имеющихся возможностях: что бы они могли сделать в качестве предпринимателя. «Предприниматель» должно звучать гордо: это прекрасная профессия, в рамках которой человек развивает и себя, и страну.

«Только ошибки делают нас сильнее»

Генеральный директор группы «ИНПК» Вадим ЩербакФото: Ольга КУБЫШЕВА

Вадим Щербак, генеральный директор группы «ИНПК»:

- Вся система образования настроена на то, что ученики боятся совершить ошибки. В предпринимательстве же все по-другому. Самое большое достижение предпринимателя - это его ошибки, которые приводят к результатам, они делают умнее и сильнее. Если ошибаешься, ты должен найти новое решение, гипотезу и стремиться ее реализовать. Так что только ошибки делают нас сильнее.

«Поддержка очень важна»

Екатерина Мирошниченко, основательница авторской школы ногтевого дизайна:

- Когда 17 лет назад я начинала свой бизнес, мощной поддержки в плане информации не было. До всего приходилось доходить самостоятельно. Поэтому такой региональный проект и поддержка, которые будут проводиться, очень важны для начинающих предпринимателей. Им помогут сделать меньше ошибок, чем если бы они действовали сами.

НАША СПРАВКА

К 2024 году стоит задача существенно увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны и объеме несырьевого экспорта, а численность занятых в нем должна вырасти с 19,2 млн человек в 2018 году до 25 млн в 2024 году. Уже до конца текущего года будут организованы масштабные форумы «Мой бизнес» в 25 городах. Так, официальный представитель федерального проекта в регионе - АНО «РРАПП», управляющая организация центров «Мой бизнес» в РО, оператор - Ростовский государственный экономический университет (РИНХ).