В Каменске многодетная рецидивистка приучала дочь к воровству

Пока в отношении 28-летней матери четырех детей суд вынес один приговор, не исключено, что скоро будет и второй - о лишении родительских прав. В прокуратуре, которая взяла семью под особый контроль, удалось собрать доказательства того, что молодая женщина приобщала старшую восьмилетнюю дочь к своей профессии. Сама она опытная домушница. Несмотря на возраст, ухитрилась трижды побывать перед судом, и всегда за одно преступление - воровство.

- Первая ходка у нее была в 15 лет. Как оказалось, она, будучи худенькой, пролезала в дома через форточку. Задержали ее после того, как счет пошел на десяток преступлений. Поначалу даже не верили, что это она, но «выстрелили» отпечатки пальцев, - рассказала «КП» - Ростов» жительница Каменска, знакомая с семьей. - Через пару лет все повторилось: опять попалась, но ей дали условный срок - была беременной. Потом еще одна кража - и опять беременность ее спасла. В последний раз отвертеться не удалось. Причем семья абсолютно нормальная, в деньгах не нуждалась. К слову, и она не бедствовала. За детей, будучи матерью-одиночкой, получала 25 тысяч рублей. За материнский капитал купила дом, но он сгорел, тогда ей выделили в пользование квартиры. Просто не хотела работать, а жить хотелось красиво.

Освободившись последний раз, многодетная мать решила больше не возвращаться за решетку, а приобщить к делу дочь, которой в силу возраста наказание за преступление не грозит. На кражи ходили в разные супермаркеты, где поначалу не вызывали никаких подозрений.

- Обвиняемая клала в корзину либо рюкзак девочки различные продукты питания, игрушки, средства гигиены и иные товары, после чего говорила дочери пройти мимо касс с товаром на улицу, где ждала ее за углом, - рассказала Елизавета Комахидзе, старший помощник прокурора Ростовской области. - За это ребенок получал какую-либо игрушку.

Брала женщина не абы что - красную икру, дорогие сыры и колбасы, причем, во всех магазинах «набор» был почти одинаковый. На родительницу с ребенком обратили внимание после пятой кражи, выявив недостачу. Сотрудники стали просматривать камеры наблюдения, которые и зафиксировали молодую женщину с маленькой девочкой. Написали заявление в полицию, и оказалось, что дама с ребенком «засветились» и в других магазинах. Стражи порядка быстро установили личность женщины, которую хорошо знали благодаря криминальным «заслугам». Удалось доказать ее причастность к кражам товара на 16 тысяч рублей.

Многодетная мать вину не отрицала, но просила оставить на свободе «ради детей». Но тут ей припомнили историю, когда она на сутки бросила малышей одних (младшему было чуть больше годика), отправившись в гости в соседний город. Бдительные соседи, услышав плач голодных детей, вызвали прокуратуру и полицию, которым пришлось искать мамашу. Тогда ее простили, а прощать приобщение старшей дочери к кражам не стали. Женщину приговорили к реальному сроку, отправили на три года и шесть месяцев в колонию общего режима.

Разбирательства по детям пока впереди, но, скорее всего, они опять останутся с бабушкой, а женщину лишат родительских прав.