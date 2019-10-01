Игрушки и ушу: Ростовские пенсионеры находят занятие по душе

День пожилых людей отмечается во всем мире 1 октября. И, конечно, его главная цель - вспомнить (и не только в праздник) о тех, кто требует более бережного и чуткого к себе отношения. Правда, если раньше пенсионеры ассоциировались все больше с бабулями в ситцевых платочках на лавочке и старичками с баянами наперевес, то нынешние пожилые могут дать фору молодым: они участвуют в конкурсах красоты, серфят в Интернете, занимаются йогой и фитнесом.

Раньше пенсионеры ассоциировались все больше с бабулями в ситцевых платочках на лавочке и с баянами наперевес.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

СОТНИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА ДЕКАДУ

Как рассказали в региональном министерстве труда и соцзащиты, на Дону в самом разгаре декада пожилых людей - это 400 праздничных и тематических мероприятий, в которых примут участие до ста тысяч пенсионеров. К слову, это на 40 тысяч больше, чем даже год назад. Их ждут и концертные программы, и творческие вечера, и благотворительные акции, и выставки, и конкурсы, и разнообразные экскурсии.

Но изюминкой этого года станет форум «Старшее поколение Дона». Он будет идти до 3 октября в выставочном центре на проспекте Михаила Нагибина, 30. Гостей ожидают бесплатные мастер-классы, дискуссионные площадки, семинары, лекции и консультации. Будут даже областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пожилых людей «Понятный Интернет», фестиваль творческих коллективов Дона «Молоды душой», донской шахматный турнир «Матч поколений» и слет добровольцев «Активное поколение».

ЗАПИСАТЬСЯ К ВРАЧУ И ЧИНОВНИКУ ОНЛАЙН

Однако и в обычные дни пожилые, или люди «серебряного возраста», как их еще называют, не остаются без внимания. Поэтому, если есть желание, то в перерывах между поездками на дачу и просмотром сериалов можно заметно разнообразить свой досуг.

Как сообщили в ведомстве, при каждом центре социального обслуживания населения - будь то района, города или другого населенного пункта Ростовской области - есть свои кружки и секции. Например, абсолютно во всех учат компьютерной грамотности. Так пенсионеры могут там бесплатно изучать работу за компьютером и в Интернете. Им даже помогут зарегистрироваться на портале Госуслуг, чтобы чувствовать себя там как рыба в воде. Это, как минимум, поможет сэкономить время на запись к врачу или любому чиновнику. Ходить предварительно не надо, достаточно зайти на сайт прямо с компьютера или смартфона.

Остальной набор развлечений и полезных навыков уже зависит от фантазии как самих работников центров соцобслуживания, так и активности пенсионеров.

Абсолютно во всех учат компьютерной грамотности.Фото: KP.RU-Красноярск

КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ И КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ

К примеру, в Волгодонске есть свой спортивный клуб, в котором под пристальным вниманием врача заниматься спортом в оборудованном зале смогут до 60 человек. Там есть и кардиотренажеры, и спортивное, и реабилитационное оборудование. Есть даже приборы для оксигенотерапии - 20 минут такой процедуры заменяют двухчасовую прогулку по хвойному лесу. Тут же по желанию клиентов готовят и кислородные коктейли на натуральных соках и фитоотварах.

- Занятия разработаны по геронтологическим методикам, то есть для старшего поколения, - говорят в министерстве. - Чтобы спорт не был вреден и не принес опасности для здоровья, при центре есть кабинет предспортивной подготовки. Так, перед каждым занятием «серебряный спортсмен» проходит обследование: измеряются артериальное давление, насыщение крови кислородом и частота пульса. Если все показатели в норме, можно приступать к тренировке. На каждого заводится индивидуальная карта.

С разрешения врача, если на это есть показания, в кабинете предспортивной подготовки с сертифицированными физиотерапевтическими приборами можно пройти лечение суставов и позвоночника.

БЛИНЫ И МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ ОТ БАБУШКИ

Есть даже кабинеты психологической разгрузки и коррекции, где работают опытные психологи. А еще обороты набирает новое направление - фейс-фитнес. Результат такого фитнеса - не просто омоложение лица и шеи, но и улучшение кровообращения головного мозга и насыщение крови кислородом.

Ну, а если душа лежит больше к тому, чтобы отдавать тепло, знания и опыт, то и этому обязательно найдется применение. Нередко пожилые сами становятся «серебряными волонтерами» - например, помогают купить продукты более возрастной соседке, почитать ей газету или книгу вслух. Или же берут под крыло сирот или детей из реабилитационного центра - учат их печь блины, лепить вареники, рыбачить.

А вот новочеркасские пенсионеры выпускают даже продукцию под собственным брендом. Это мягкие игрушки из меха и ткани. В ассортименте - молодильные яблоки, жуки, птицы, коты и ежики. Поскольку все посетительницы там - бабушки, а у бабушек, как известно, добрые руки, то свои игрушки они так и назвали «БА-ДОБ-РИК».

Кроме того, донские пенсионеры находят себя в скандинавской ходьбе и даже ушу.

Для многих жизнь на пенсии только начинается.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ДОСЛОВНО

«Стратегия - на улучшение качества жизни!»

Елена Елисеева, министр труда и социального развития Ростовской области:

- На федеральном и региональном уровнях реализуется стратегия по улучшению качества жизни пожилых граждан. И основными направлениями являются не только соцподдержка и соцобслуживание, но и привлечение внимания к людям «серебряного возраста». Важно поддерживать здоровье пожилых людей, ведь таких граждан в нашем регионе более миллиона.

АЛЛО!

Если вы пенсионер и хотите узнать, как раскрасить свой досуг яркими красками, звоните на горячую линию минтруда РО по телефону: 8 (863) 234-00-99.