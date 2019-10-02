Власти Ростова рассказали, где в Ростове-на-Дону построят новые спортивные центры

В среду, 2 октября, исполняющий обязанности главы Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко провел расширенное планерное заседание. Руководители ведомств и департаментов отчитались по итогам работы ушедшего месяца и озвучили планы на будущее.

ПРЕСТУПЛЕНИЙ БОЛЬШЕ НЕ СТАЛО

Во время мероприятия с докладом выступил начальник полиции управления МВД по городу Ростову Владимир Савчук. Он рассказал о состоянии правопорядка в донской столице. По его словам, в Ростове-на-Дону за прошедший месяц количество особо тяжких преступлений и преступлений, совершённых в общественных местах, а также в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не увеличилось. Общая раскрываемость всех составила около 45%.

- Составлено почти 42 тысячи протоколов об административных правонарушениях на 22 млн рублей, из них оплачено 16 млн рублей штрафов, - отметил он. - Выявлено почти две тысячи преступлений, связанных с наркотиками. Изъято более 40 кг наркотических средств.

Алексей Логвиненко поблагодарил выступающего за доклад, но порекомендовал также обратить внимание на разбитые автобусные остановки, которые уничтожают вандалы.

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Также на заседании отметили, что сейчас ведется проектирование двух спортивных комплексов в Левенцовке и в Ворошиловском районе. Новые объекты будут включать в себя несколько футбольных полей, бассейны и спортивные залы. В Пролетарском районе Ростова-на-Дону планируется строительство спортивного комплекса для водных видов спорта.

- Уже готов проект Ледового дворца на восемь тысяч зрителей, который будет находиться на левом берегу Дона, неподалеку от «Ростов-Арены». Проект пока еще на прошел государственную экспертизу, - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту города Станислав Браславский.

По его словам, на территории гребного канала выделили участок для базы и крытого манежа футбольного клуба «Ростов». Средства на реализацию проекта предусмотрены.

Специалисты также планируют отремонтировать стадион «Арсенал» в 2020 году, и заменить покрытия на детских футбольных полях и при дворовых территориях.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Особое внимание уделили подготовке к зиме. Глава департамента ЖКХ Ростова-на-Дону Анна Нор-Аревян отметила, что в донской столице на дорогах этой зимой будут использоваться жидкие и влажные реагенты — хлориды, в том числе хлористый кальций.

Магний власти использовать не намерены, поскольку по решению московского суда ему был присвоен второй класс опасности.

- Закуплено 16 единиц техники, среди которых - комбинированные дорожные машины, подметало-уборочные машины, самосвалы и лаповый снегопогрузчик, - рассказала глава департамента ЖКХ Ростова-на-Дону Анна Нор-Аревян.

На случай порывов сетей и образования огромных наледей у подрядчиков уже сформированы специальные бригады для устранения последствий таких аварий.