Четыре дончанки попали в топ-100 самых сексуальных женщин России

Голосование за титул самой сексуальной женщины страны проходит на сайте журнала MAXIM. Люди могут могут отметить одну из 100 претенденток, среди которых четыре знаменитые уроженки Ростовской области.

Сейчас в голосовании лидирует 34-летняя певица, актриса и телеведущая Татьяна Котова. Знаменитость находится на десятом месте.

kottova Сегодня необычный день ! Впрочем как и каждый день нашей жизни Во-первых, сегодня - день весеннего равноденствия, а значит, все ближе расцвет весны и начало лета. А во-вторых, весь мир отмечает День счастья Так что постараемся прямо сейчас вспомнить о чем-нибудь очень хорошем и почувствовать радость. #весна #деньвесеннегоравноденствия #деньсчастья

За нее проголосовали 1600 человек. Татьяна Котова является обладательницей титула «Мисс Россия 2006», а также бывшая солистка украинской группы «ВИА Гра». Девушка представляла Россию на международных конкурсах красоты в 2007 году.

kottova Полезно взять себе в привычку никогда и ни при каких обстоятельствах не винить никого и ничего. Просто потому что нам никто ничего не должен. Люди не обязаны нас любить, им просто с нами хорошо в конкретный миг, а если будет плохо они имеют полное право уйти. Нас никто не обязан уважать. Нам никто ничего не должен. Когда мы избавимся от ожиданий, мы по-настоящему станем счастливыми, потому что ничто и никто нас не сможет разочаровать. Поэтому, я не расстраиваюсь словам отписка в своём Директе, ведь если кому-то не интересно в моем аккаунте, то я только рада оставаться с теми, кто любит и уважает меня и мое Творчество Кстати, что больше всего нравится в моем инстаграм и что можно добавить?

semkinam Хау ар ю тудэй фокс? Олл райт? Я тоже) Вчера наступило прозрение, что к лисятам это обращение никакого отношения не имеет Так вот, лисята и ребята, с наступающим Новым годом! Хочу пожелать добра, мира и здоровья каждому из вас. Спасибо, что со мной! Дарю вам ммм..зайца в шапке, белку под ёлкой и снежинку! Что? Не то? Кэш, драгметаллы и недвижимость были бы кстати? не смешите, зачем вам эти проблемы? Дарю вам кусочек себя, дольку моей любви, щепотку глупости и капельку взбалмошности, добавьте в бокал шампанского и будьте счастливы!ОМ и да пребудет с вами сила! Фото @baycherolly

42-летняя актриса Мария Семкина пока занимает 39-е место. Ей отдали голоса уже 1360 человек. Знаменитая дончанка работала манекенщицей, а также фотографировалась для Playboy.

lopyrevavika Not everyone gets the same version of me. One person might tell you I am an amazing beautiful soul. Another person will say I am a cold-hearted - believe them both, I act Accordingly V

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева оказалась на 56-ой строчке рейтинга.

lopyrevavika Black is back for @lashmagazine

За 36-летнюю телеведущую и молодую маму проголосовали 1232 человека. Она завоевала титул «Мисс Россия -2003», является послом ООН в России по борьбе с дискриминацией.

pryanya93 Тут должно было быть много всего написано про мой отдых и куда я пропала, но об этом потом. А сейчас просто посмотрите на эту красоту которую в очередной раз @jenyakaretina организовала и воплотила Photo: @tania.tolpygina Muah: @vlo_va Style: @jenyakaretina

Знаменитая пловчиха Юлия Ефимова оказалась на 77-ом месте. Спортсменка является трехкратным призером Олимпийских игр. Занимается общественной деятельностью и участвует в фотосессиях.

pryanya93 In love with this photo shoot Photo: @natashazykovaphoto Muah: @tatius_makeup Accessories: @i_bello_moscow Style: @boharoom @jenyakaretina @bobazaarno

Лидером голосования является певица Ольга Серябкина, на втором месте оказалась актриса Наталья Рудова, а не третьем - Ирина Шейк.

Голосование проводится на сайте MAXIM до 16 октября. Редакция журнала сложит результаты с выбором экспертов, а потом объявит победительницу.