2019-10-03T16:04:41+03:00
Общество

Четыре дончанки попали в топ-100 самых сексуальных женщин России

В десятку красавиц вошла певица Татьяна Котова
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Голосование продлится до 16 октября. Фото: Instagram Татьяны Котовой, Instagram Марии Семкиной, Instagram Виктории Лопыревой, Instagram Юлии ЕфимовойГолосование продлится до 16 октября. Фото: Instagram Татьяны Котовой, Instagram Марии Семкиной, Instagram Виктории Лопыревой, Instagram Юлии Ефимовой
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Голосование за титул самой сексуальной женщины страны проходит на сайте журнала MAXIM. Люди могут могут отметить одну из 100 претенденток, среди которых четыре знаменитые уроженки Ростовской области.

Сейчас в голосовании лидирует 34-летняя певица, актриса и телеведущая Татьяна Котова. Знаменитость находится на десятом месте.

kottovakottova
Сегодня необычный день ! Впрочем как и каждый день нашей жизни Во-первых, сегодня - день весеннего равноденствия, а значит, все ближе расцвет весны и начало лета. А во-вторых, весь мир отмечает День счастья Так что постараемся прямо сейчас вспомнить о чем-нибудь очень хорошем и почувствовать радость. #весна #деньвесеннегоравноденствия #деньсчастья
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За нее проголосовали 1600 человек. Татьяна Котова является обладательницей титула «Мисс Россия 2006», а также бывшая солистка украинской группы «ВИА Гра». Девушка представляла Россию на международных конкурсах красоты в 2007 году.

kottovakottova
Полезно взять себе в привычку никогда и ни при каких обстоятельствах не винить никого и ничего. Просто потому что нам никто ничего не должен. Люди не обязаны нас любить, им просто с нами хорошо в конкретный миг, а если будет плохо они имеют полное право уйти. Нас никто не обязан уважать. Нам никто ничего не должен. Когда мы избавимся от ожиданий, мы по-настоящему станем счастливыми, потому что ничто и никто нас не сможет разочаровать. Поэтому, я не расстраиваюсь словам отписка в своём Директе, ведь если кому-то не интересно в моем аккаунте, то я только рада оставаться с теми, кто любит и уважает меня и мое Творчество Кстати, что больше всего нравится в моем инстаграм и что можно добавить?
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semkinamsemkinam
Хау ар ю тудэй фокс? Олл райт? Я тоже) Вчера наступило прозрение, что к лисятам это обращение никакого отношения не имеет Так вот, лисята и ребята, с наступающим Новым годом! Хочу пожелать добра, мира и здоровья каждому из вас. Спасибо, что со мной! Дарю вам ммм..зайца в шапке, белку под ёлкой и снежинку! Что? Не то? Кэш, драгметаллы и недвижимость были бы кстати? не смешите, зачем вам эти проблемы? Дарю вам кусочек себя, дольку моей любви, щепотку глупости и капельку взбалмошности, добавьте в бокал шампанского и будьте счастливы!ОМ и да пребудет с вами сила! Фото @baycherolly
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42-летняя актриса Мария Семкина пока занимает 39-е место. Ей отдали голоса уже 1360 человек. Знаменитая дончанка работала манекенщицей, а также фотографировалась для Playboy.

lopyrevavikalopyrevavika
Not everyone gets the same version of me. One person might tell you I am an amazing beautiful soul. Another person will say I am a cold-hearted - believe them both, I act Accordingly V
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Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева оказалась на 56-ой строчке рейтинга.

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Black is back for @lashmagazine
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За 36-летнюю телеведущую и молодую маму проголосовали 1232 человека. Она завоевала титул «Мисс Россия -2003», является послом ООН в России по борьбе с дискриминацией.

pryanya93pryanya93
Тут должно было быть много всего написано про мой отдых и куда я пропала, но об этом потом. А сейчас просто посмотрите на эту красоту которую в очередной раз @jenyakaretina организовала и воплотила Photo: @tania.tolpygina Muah: @vlo_va Style: @jenyakaretina
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Знаменитая пловчиха Юлия Ефимова оказалась на 77-ом месте. Спортсменка является трехкратным призером Олимпийских игр. Занимается общественной деятельностью и участвует в фотосессиях.

pryanya93pryanya93
In love with this photo shoot Photo: @natashazykovaphoto Muah: @tatius_makeup Accessories: @i_bello_moscow Style: @boharoom @jenyakaretina @bobazaarno
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Лидером голосования является певица Ольга Серябкина, на втором месте оказалась актриса Наталья Рудова, а не третьем - Ирина Шейк.

Голосование проводится на сайте MAXIM до 16 октября. Редакция журнала сложит результаты с выбором экспертов, а потом объявит победительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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