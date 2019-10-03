«Восемь человек смотрели, как они тонут»: В Азове мужчина спасал собаку и чуть не погиб сам

В четверг, 3 октября, на телефон Азовского-Центрального поисково-спасательного подразделения в Ростовской области раздался звонок. Очевидец сообщил, что в реке Дон тонет человек с собакой. ЧП случилось в районе городского пляжа Азова.

- Я выглянул в окно, но все было как обычно - только рыбаков, пожалуй, больше привычного, - рассказал «Комсомолке» спасатель Сергей Самородский. - Потом пригляделся: смотрю в районе городского пляжа человек с собакой.

Уже через минуту спасатель был на месте, чтобы на лодке подплыл к «купальщикам».

- Я их сразу увидел, мужчина лет 37 плыл впереди, а за ним большой пес на поводке, - продолжает собеседник. - Я ему говорю: «Тебе чего жить надоело?». Но ему было явно не до ответов, он уже практически выбился из сил. В итоге, мы еле втащили их на борт вместе с собакой. Потом отвезли к себе, отогрели и, пока ехали медики, напоили чаем.

Оказалось, что таким заплывом мужчина решил отметить не «бабье лето». Он бросился в воду, температура которой была максимум 13-16 градусов со знаком плюс, за псом: собака отплыла на приличное расстояние и никак не хотела возвращаться. Тогда прямо в одежде и кроссовках хозяин поплыл за любимцем.

- Больше всего меня удивило то, что в момент, когда человек фактически тонул прямо на глазах окружающих, никто даже не попытался ему помочь! - говорит спасатель с многолетним стажем. - Я потом ради интереса насчитал: на том пятачке было восемь лодок с рыбаками и все просто смотрели на то, как парень выбивается из сил.

Позже, когда медики уже увезли пловца на скорой, Сергей Викторович даже спросил у одного из рыболовов-любителей: «Вы что помочь не могли?». Ответ, который он услышал, просто сразил наповал: «Мы думали, что они просто купаются». А что? Для октября - самое время!

ВАЖНО

Спасатели областной службы спасения на водах напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо сообщить о ней диспетчеру, позвонив по номеру 112.