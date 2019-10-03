2019-10-03T16:04:41+03:00
Общество

«Восемь человек смотрели, как они тонут»: В Азове мужчина спасал собаку и чуть не погиб сам

Приехавшие на место спасатели, достали пса и хозяина из воды, отогрели и вызвали скорую
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Приехавшие на место спасатели достали пса и хозяина из воды.Приехавшие на место спасатели достали пса и хозяина из воды.Фото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

В четверг, 3 октября, на телефон Азовского-Центрального поисково-спасательного подразделения в Ростовской области раздался звонок. Очевидец сообщил, что в реке Дон тонет человек с собакой. ЧП случилось в районе городского пляжа Азова.

- Я выглянул в окно, но все было как обычно - только рыбаков, пожалуй, больше привычного, - рассказал «Комсомолке» спасатель Сергей Самородский. - Потом пригляделся: смотрю в районе городского пляжа человек с собакой.

Уже через минуту спасатель был на месте, чтобы на лодке подплыл к «купальщикам».

- Я их сразу увидел, мужчина лет 37 плыл впереди, а за ним большой пес на поводке, - продолжает собеседник. - Я ему говорю: «Тебе чего жить надоело?». Но ему было явно не до ответов, он уже практически выбился из сил. В итоге, мы еле втащили их на борт вместе с собакой. Потом отвезли к себе, отогрели и, пока ехали медики, напоили чаем.

Оказалось, что таким заплывом мужчина решил отметить не «бабье лето». Он бросился в воду, температура которой была максимум 13-16 градусов со знаком плюс, за псом: собака отплыла на приличное расстояние и никак не хотела возвращаться. Тогда прямо в одежде и кроссовках хозяин поплыл за любимцем.

- Больше всего меня удивило то, что в момент, когда человек фактически тонул прямо на глазах окружающих, никто даже не попытался ему помочь! - говорит спасатель с многолетним стажем. - Я потом ради интереса насчитал: на том пятачке было восемь лодок с рыбаками и все просто смотрели на то, как парень выбивается из сил.

Позже, когда медики уже увезли пловца на скорой, Сергей Викторович даже спросил у одного из рыболовов-любителей: «Вы что помочь не могли?». Ответ, который он услышал, просто сразил наповал: «Мы думали, что они просто купаются». А что? Для октября - самое время!

ВАЖНО

Спасатели областной службы спасения на водах напоминают: в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо сообщить о ней диспетчеру, позвонив по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Это же настоящий шантаж! В Самарской области с владельцев попавших в отлов собак требуют деньги за их возвращение
Зоозащитники утверждают, что предприниматель увозит животных в неизвестном направлении. Сам бизнесмен уверяет, что только хочет компенсировать таким образом свои расходы.
Новости 24
Ростовчанин насмерть сбил пешехода на Королева
В Таганроге строитель обманул клиентов на 2 млн рублей, обещая качественный ремонт в квартирах
В Ростове-на-Дону разрешили передвигаться по выделенным полосам только легальным такси с шашечками
В центре Ростова-на-Дону парень упал с девятого этажа
Ростов-на-Дону вошел в тройку городов ЮФО с самыми высокими ценами на воду
Иностранца с миллионом рублей задержали в аэропорту «Платов»
В Ростове-на-Дону новый Дворец спорта построят возле парка им. Островского
Власти Ростова-на-Дону благоустроят парк Собино
В Ростове-на-Дону на месяц продлили ограничение движения по Мечникова
В Ростове началась запись на последний в сезоне тур по новостройкам с «Комсомолкой»
Инспектора из Волгодонска будут судить за взятки от жителей, которые сдавали экзамены на получение водительских прав
Житель Ростовской области пытался подкупить полицейского, взявшего его после кражи драгоценностей
«Международный опыт, дискуссии и прорыв»: В ЮФУ открылась X Научно-практическая конференция по сверхкритическим флюидам
Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Ставрополье"
В Ростовской области мужчина залез в ювелирную мастерскую, откуда похитил драгоценных металлов на 170 тысяч рублей
В Зернограде сотрудники ФСБ накрыли крупную нарколабораторию и задержали девять сбытчиков
В Таганроге 18-летний парень на угнанной машине протаранил стену дома
Ростовчанина осудили на два года за экстремизм
В Ростовской области начался отопительный сезон
«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
В аэропорту «Платов» открыли новый рейс в Стамбул
В Ростовской области ищут 83-летнюю женщину
Футболист Павел Мамаев и жена прогулялись по Ростову-на-Дону
«Праздновать шампанским начали с утра»: «Миссис Россия» Полина Диброва отметила день рождения с мамой в Греции
«Ого, вот это розы»: Футболист Дмитрий Тарасов поздравил супругу букетом с ее рост
Условия по кредитованию жилых домов стали лучше