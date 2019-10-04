Припомнили строительство стадиона: в отношении заместителя главы администрации Азова возбудили дело

В Азове под следствием оказался заместитель главы администрации. Как рассказали в правоохранительных органах, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст 286 «Превышение должностных полномочий», однако официальных сообщений пока не поступало.

Речь идет о том, что при строительстве комплекса имени Лакомова, как считают оперативники, «ушли» или «потеряли» около 20 млн рублей. Деньги сейчас ищут, а также устанавливают круг лиц, которые содействовали возможным незаконным операциям.

Напомним, на реконструкцию спортивного комплекса, который находился в списке объектов ЧМ-2018, направили в общей сложности около 300 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов. Сроками работ был недоволен губернатор, который лично приезжал в Азов, чтобы проинспектировать ход строительства. В результате было возведено новое административное здание, поменяли инженерные сети, установили систему видеонаблюдения.

После открытия комплекса (это случилось уже после ЧМ-2018) один из депутатов Азова поднимал вопрос о качестве строительных работ. Судя по всему, ответ на него теперь ищут правоохранительные органы.

Газета «КП-Ростов» готова к публикации комментариев от прокуратуры, следственного комитета и администрации Азова, где пообещали уточнить официальную информацию.