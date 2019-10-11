«Гладил по голове и спине»: в Ростове-на-Дону водителя задержали за домогательство к ребенку

Ростовские полицейские подозревают 44-летнего водителя в сексуальном домогательстве к семилетней девочке. Родственники и друзья мужчины считают, что обвинения беспочвенны.

Мужчина находился на вечеринке, где собравшиеся выпивали. Гость проявлял особое внимание к школьнице, которая сидела рядом с ним. Он глади ее по голове и спине. Девочка пожаловалась на его поведение маме. Обеспокоенные родители обратились с заявлением в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ - за иные действия сексуального характера в отношении ребенка, - сообщил «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

Известно, что мужчина приехал в донскую столицу на заработки из Еревана. Сейчас он работает водителем автобуса в одном из автотранспортных предприятий города.

- В Ростове мне нравится, но, в сравнении с родным городом, для меня он, конечно, проигрывает. В Ереване я не был уже три года, когда есть возможность, жена с детьми приезжают сюда. Жить хорошо с семьей – это уже мечта. Для детей делать все то, что наши родители делали для нас - тоже мечта, - рассказывал подозреваемый о себе на сайте предприятия, на котором он трудится.