2019-10-07T11:03:43+03:00
Общество

Ушел из жизни сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин

Он также занимал должность зампреда Совета Федераций
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Евгений Бушмин умер от болезни на 62-м году жизни. Фото: council.gov.ruЕвгений Бушмин умер от болезни на 62-м году жизни. Фото: council.gov.ru
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На 62-м году жизни скончался вице-спикер Совфеда и сенатор от Ростовской области Евгений Бушмин.

Известный политический деятель умер через два дня после празднования своего 62-го дня рождения. Известно, что Евгений Бушмин умер от болезни.

— Несмотря на трудную борьбу с недугом, Евгений Викторович, что называется, всегда был на связи с Ростовской областью, регулярно приезжал, участвовал в заседаниях Законодательного собрания, часто брал слово, вёл диалог, объяснял позицию. А потом ехал на встречу с молодежью — с начинающими предпринимателями, студентами, молодыми депутатами. Он жил энергично, неравнодушно и открыто, — сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко.

Евгений Бушмин родился в 1958 году в деревне Лопатино Сергачского района Нижегородской области. Он окончил Горьковский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности инженер-экономист в 1980 году.

В 1993 году стал депутатом Госдумы по Сергачскому избирательному округу, с 1993 по 1995 год был заместителем председателя депутатской группы «Либерально-демократический союз 12 декабря», а также входил в комитет по бюджету, налогам, финансам и банкам.

В течение двух лет - с 1996 по 1998 годы являлся заместителем руководителя Государственной налоговой службы, первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы.

В 1998 году стал заместителем министра финансов, проработав в этой должности вплоть до 2001 года. Позже работа Евгения Бушмина связана с Советом Федерации. Он представлял там Нижегородскую область, а с 2005 года — Ростовскую. В последнее время он занимал должность зампреда Совета Федераций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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