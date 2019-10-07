«От простого к сложному»: В Ростове-на-Дону обсудили тему оказания неотложной и высокотехнологичной медицинской помощи

В Ростове-на-Дону 4-5 октября прошла межрегиональная мультидисциплинарная научно-практическая конференция «Медицина ХХI века. Оказание неотложной и высокотехнологичной медицинской помощи: от простого к сложному». Ее организаторами выступили Министерство здравоохранения России и Минздрав Ростовской области. И посвящена она была памяти Генриха Васильевича Хорунжего - профессора, педиатра с мировым именем, автора более 300 научных работ.

Программа конференции была очень насыщена.Фото: Ольга ГОПАЛО

ЕЩЕ ОДНА ТРАДИЦИЯ ЗАРОДИЛАСЬ НА ДОНУ

В зале для конференций конгресс-отеля «Дон-Плаза» собрались около 500 участников.

- Приятно видеть не только начинающих врачей, но и их опытных наставников, - обратился к присутствующим первый заместитель председателя ЗСРО РО Сергей Михалев. - Эта конференция проводится в Ростове-на-Дону уже второй раз. И, я надеюсь, традиция будет только развиваться. Необходимо отметить важность мероприятия, поскольку оказание медицинской помощи - приоритетное направление государственной политики. Впереди - серьезная работа, доклады и продуктивное общение. Я желаю вам успехов.

- Программа конференции, действительно, очень насыщена, - подчеркнул начальник управления лечебно-профилактической помощи министерства здравоохранения Ростовской области Александр Крат. - Необходимо отметить большой объем работы, которую проводит педиатрическая служба, - это и профилактика, и лечение, и реабилитация. Самая основная стратегическая цель - к 2030 году увеличить продолжительность жизни населения до 80 лет. И в этой работе педиатрия занимает достойное место. Важно, что именно в Ростове-на-Дону зародилась такая замечательная традиция. А у нас есть возможность поделиться и опытом, и знаниями. Получить то, что действительно пригодится.

«МЫ ЛЕЧИМ НЕ БОЛЕЗНИ, А РЕБЕНКА»

- Основная задача конференции - повысить качество оказания медицинской помощи за счет улучшения знаний врачей, - рассказала заведующая ревматологическим отделением ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Алексеева. - И сегодняшнее мероприятие замечательно тем, что оно мультидисциплинарно. Мы лечим не болезни, а ребенка и помогаем ему. Чтобы улучшить качество помощи должно работать очень много специалистов. И здесь собрались специалисты по общей педиатрии, ревматическим болезням, иммунодефициту и многие другие. Конференция посвящена очень широким вопросам - и общей педиатрии, и неотложной помощи детям. И очень важно, что в нее включены вопросы по редким болезням, которые связаны с патологией иммунитета: это и ревматические болезни, и иммуннодефицитные состояния. К сожалению, в нашей стране и в мире число таких детей увеличивается каждый год. Так что эти два дня будут очень полезны как для врачей, так и для их пациентов.

По ее словам, за последние годы Ростовская область значительно выросла в плане оказания помощи детям с ревматическими болезнями. Выросло качество диагностики, дети стали лучше обеспечиваться дорогостоящими, но в их случае жизненно необходимыми лекарственными препаратами.

Член-корреспондент РАН Екатерина Алексеева получила благодарственное письмо из рук первого заместителя председателя ЗСРО РО Сергея Михалева.Фото: Ольга ГОПАЛО

«ОГРОМНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД»

А еще важной новостью с присутствующими поделилась главный врач Областной детской клинической больницы Светлана Пискунова. Она сообщила, что губернатором Ростовской области выделены 70 млн рублей на проект нового корпуса, в котором будет открыто отделение иммунологии, генетические лаборатории, а также смогут проводиться высокотехнологичные операции по трансплантации костного мозга. Сейчас проект проходит стадию экспертизы.

- Для нашей области это огромный шаг вперед, - заключила Светлана Геннадьевна, - и мы приложим все усилия для того, чтобы это проект был реализован.

Так, конференция продлилась на Дону два дня. За это время медики приняли участие в работе профильных секций по общей педиатрии, детской ревматологии и клинической иммунологии. А экспертами по теме выступили как федеральные профессионалы, так и внештатные специалисты регионального Министерства здравоохранения, врачи Областной детской клинической больницы.

В числе прочих были подняты такие темы, как часто болеющий ребенок на амбулаторном приеме, проблемы туберкулеза у детей и подростков, современные аспекты лечения ВИЧ-инфекции у детей, реабилитация в детском возрасте - особенности и проблемы, стоящие перед обществом. Были затронуты вопросы паллиативной помощи детям на Дону в настоящем и перспективы ее развития, организации неонатальной службы в Ростовской области и неотложной помощи детям в амбулаторных условиях и создания «бережливой поликлиники» в Ростове-на-Дону.

Специалисты делились главным - собственным опытом, наработками и последними достижениями по этим важным темам, цель которых - спасение жизни. А здесь мелочей не бывает. Ведь это наши дети и наше будущее.