«Попка-огонь!»: Звезда Playboy Мария Лиман поехала на Мальту, где месяц смущала мужчин своим бикини
24-летняя ростовчанка, звезда журнала Playboy Мария Лиман рассказала о том, как провела отпуск на Мальте. Девушка целый месяц пыталась посвятить обучению, но красавице-брюнетке не давали прохода мужчины.
Избавиться от назойливых ухажеров ростовчанка пыталась в спортзале,но и там формы ростовчанки не остались без внимания противоположного пола. Тогда, девушка отправилась на пляж, откуда размещала фото в откровенных купальниках и топлес.
«Вы такая красивая, попка-огонь», «Вы — лучшее, что я видел», «Выходите за меня замуж», «Безумно хороша», «Красивая, чертовка», - писали восторженные поклонники.
Девушке понравилось внимание подписчиков, поэтому она решила проанализировала подписчиков. Оказалось, что ее поклонники в жизни и интернете — абсолютно разные.
- Смотрю статистику и не понимаю откуда эти люди, - недоумевает Мария Лиман.
Выяснилось, что чаще всего снимками Марии Лиман интересуются молодые парни. А в реальной жизни Марию Лиман засыпают комплиментами мужчины постарше.
ИСТОЧНИК KP.RU