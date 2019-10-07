2019-10-07T15:10:57+03:00
Общество

«Попка-огонь!»: Звезда Playboy Мария Лиман поехала на Мальту, где месяц смущала мужчин своим бикини

ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мария Лиман провела месяц на Мальте. Фото: Instagram Марии ЛиманМария Лиман провела месяц на Мальте. Фото: Instagram Марии Лиман
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24-летняя ростовчанка, звезда журнала Playboy Мария Лиман рассказала о том, как провела отпуск на Мальте. Девушка целый месяц пыталась посвятить обучению, но красавице-брюнетке не давали прохода мужчины.

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Babies from Mumbai, Jakarta, Baghdad, Istambul - where are you???
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Избавиться от назойливых ухажеров ростовчанка пыталась в спортзале,но и там формы ростовчанки не остались без внимания противоположного пола. Тогда, девушка отправилась на пляж, откуда размещала фото в откровенных купальниках и топлес.

liman_marialiman_maria
Где Ваш рай на Земле? Что может сделать Вас счастливыми?
9562 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Вы такая красивая, попка-огонь», «Вы — лучшее, что я видел», «Выходите за меня замуж», «Безумно хороша», «Красивая, чертовка», - писали восторженные поклонники.

liman_marialiman_maria
Какая Вам больше нравится 1 или 2? #limassol #cyprus #sea #vacation #relax #summer #sunny #fun #model #девушка #брюнетка #супер #лето #кипр #море #отдых #greece
19535 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Девушке понравилось внимание подписчиков, поэтому она решила проанализировала подписчиков. Оказалось, что ее поклонники в жизни и интернете — абсолютно разные.

- Смотрю статистику и не понимаю откуда эти люди, - недоумевает Мария Лиман.

Выяснилось, что чаще всего снимками Марии Лиман интересуются молодые парни. А в реальной жизни Марию Лиман засыпают комплиментами мужчины постарше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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