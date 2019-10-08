2019-10-08T16:46:22+03:00
Общество

«Будет двойня?»: Беременная Анастасия Костенко стала похожа на Анджелину Джоли

Внешность модели стремительно меняется [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Поклонники модели попытались объяснить сходство Анастасии Костенко с Анджелиной Джоли. Фото: Instagaram Анастасии КостенкоПоклонники модели попытались объяснить сходство Анастасии Костенко с Анджелиной Джоли. Фото: Instagaram Анастасии Костенко
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25-летняя ростовская модель Анастасия Костенко беременна во второй раз от Дмитрия Тарасова. Известный футболист проводит со своей супругой и дочерью Миланой проводит очень много времени.

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Когда очень понравилось спонтанное фото. P.S. Завтра вас ждёт что-то интересное Добрых снов
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Внешность модели Анастасии Костенко меняется на глазах. У красавицы заметно округлился живот и изменились черты лица. По мнению поклонников, ростовчанка стала похожа на голливудскую актрису Анджелину Джоли.

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Мне не верится, что зимой наша семья увеличится
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- Мне не верится, что зимой наша семья увеличится на одного человечка. Даже представить сложно себя гуляющую с двумя детками. И вообще, как так-то? Почему так быстро приблизился экватор? Рассеянность и забывчивость снова со мной. Как говорит моя мама, я вновь рыбка Дори. Это очень мило, если не учитывать тот факт, что для учебы не совсем кстати. Но пока справляюсь», — Сообщила Анастасия Костенко.

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Throwback..
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Подписчики удивились фотографии знаменитости: Настя - вылитая Анджелина в молодости. Некоторые люди связали это с тем, что у Анастасии Костенко, как и у Анджелины Джоли, может появится на свет двойня. Супруга Дмитрия Тарасова не раскрывает пол ребенка и держит эту информацию в тайне, хотя находится уже почти а пятом месяце беременности.

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Поели, посмеялись, зафиксировали момент и готовимся осуществить вечерний план- поддержать наших @t_killah и @mariakakdela А какие у вас планы на вечер ?
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«Будет двойня, как у Джоли», «Вы очень похожи на Анжелину», «Настя, как можно быть красивой такой», «Счастья вашей семье», - писали подписчики в комментариях к фото.

angelinajolieofficialangelinajolieofficial
I'd like to believe that the people that have supported me in my work or identified with me in films, the people that feel they know me, they do and they don't have misconceptions - they understand. I believe that. - Angelina Jolie #angelinajolie
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Стоит отметить, что многие девушки позавидовали Анастасии Костенко, ведь далеко не каждой нравится отражение в зеркале во время беременности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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