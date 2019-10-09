Погода в Ростове-на-Дону с 9 по 11 октября: солнце, дождь и до +18

Погода в Ростове-на-Дону до конца рабочей недели 9-11 октября 2019:солнце, ветер и до +18. По прогнозам синоптиков, бабье лето в донскую столицу еще пришло.

Так, в среду, 9 октября, воздух прогреется до плюс 12 градусов, облачно. Ночью температура воздуха понизится до +1. Горожанам рекомендуют не забывать о снижении температуры в вечернее время.

В четверг, 10 октября, ожидается от 14 до 18 градусов со знаком плюс в дневное время, будет солнечно.

В пятницу, 11 октября, поднимется восточный ветер, порывы которого временами будут достигать 10 метров в секунду, ожидаются дожди. Температура воздуха днем останется на отметке +18 градусов, а ночью достигнет +8.

Потепление синоптики прогнозируют на следующей рабочей неделе. Воздух прогреется до 22 градусов. В это время в донской столице обещают теплую,солнечную погоду.