2019-10-09T17:06:48+03:00
Общество

В Ростовской области воспитательницу детсада уволили из-за того, что она объяснила детям значение фразы «посадить на кол»

Вопрос о пытке возник во время чтения сказки «Конек-Горбунок»
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Женщина дважды пыталась восстановиться в должности Фото: nsportal.ruЖенщина дважды пыталась восстановиться в должности Фото: nsportal.ru
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Жизнь воспитателя детского коррекционного сада № 43 в Таганроге Аллы Елпашевой изменилась в один момент. Педагога с большим опытом работы уволили за то, что она объяснила мальчишкам и девчонкам выражение из сказки «Конек-Горбунок».

Во время чтения книги воспитатель ответила на вопрос ребенка: «Что значит посадить на кол?». Она разъяснила, что «человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал». Воспитанники были ошарашены этим и поделились новыми знаниями дома.

Обеспокоенные родители стали массово писать жалобы на воспитателя и требовали уволить женщину. Аргументы о том, что она отдала этому детскому саду почти десять лет— не воспринимались.

Комиссия провела служебное расследование, по результатам которого женщина осталась без работы. Воспитателя уволили за «психическое насилие» над детьми.

В этом детском саду воспитательница проработала 9 лет. Фото: Яндекс. Карты

В этом детском саду воспитательница проработала 9 лет. Фото: Яндекс. Карты

Алла Елпашева посчитала решение несправедливым и попыталась оспорить его в суде.

Она потребовала восстановить ее на работе, вернуть удержанную зарплату в размере 220,7 тыс рублей и моральную компенсацию в размере 30 тыс рублей.

Во время судебного заседания женщина не отрицала, что рассказала детям о средневековом виде казни, но сказала, что не имела злого умысла и работала по учебному плану.

Суд отказал истице в ее требованиях. Во время слушаний было представлено психологическое заключение на одного из детей, из которого следовало, что у ребенка появились резкие перепады настроения, истерики, навязчивый страх смерти, тревожность, а также появилось нежелание ходить в детский сад.

После экс-воcпитатель написала апелляцию в областном суде, но решение первой инстанции оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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