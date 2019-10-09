В Ростовской области общественники хотят более активно участвовать в контроле за ходом капремонта многоквартирных домов

Накануне, 8 октября, в Ростове-на-Дону прошло заседание круглого стола, который был посвящен проблемам капремонта многоквартирных домов. Депутаты донского парламента, представители регионального правительства, муниципальных образований донского края, фонда капремонта и общественной палаты говорили о совершенствовании системы взаимодействия, необходимости более активного общественного контроля за ходом ремонтных работ и особой ситуации вокруг жилых домов, которые являются объектами культурного наследия.

- Мы постоянно совершенствуем региональную правовую базу по этому направлению, - отметил во время выступления председатель комитета Законодательного Собрания по строительству Александр Скрябин. - Например, в конце прошлого года, в Областном законе о капитальном ремонте перечень обязательных работ был дополнен ремонтом подъездов. Это важно, потому что до этого момента, после обновления внутриподъездных коммуникаций, сами подъезды зачастую имели плачевный вид (уже в этом году планируют привести в порядок 770 подъездов - автр).

Cтоит отметить, что сегодня в Ростовской области создан реестр квалифицированных подрядных организаций, которые имеют право принимать участие в аукционах на проведение работ по капремонту. Это позволят отсечь все недобросовестные организации и создать конкурентную среду. А по объему выполненных работ Ростовская область является лидером на юге России.

Участники круглого стола отметили важность строгого контроля за качеством работ и участии общественности, которая заинтересована в экономном и разумном расходовании средств, собранных населением.

А председатель комитета донского парламента по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина подняла тему ремонта домов, которые относят к объектам культурного наследия.

- Реставрация не входит в перечень работ, разрешенных Фонду капремонта, – отметила депутат. - Это означает, что, выполняя ремонт, мы не сохраняем культурные объекты, являющиеся всеобщим достоянием. Согласно действующему законодательству, содержание и сохранение таких объектов лежит на собственниках зданий. Но все хорошо понимают, что самим собственникам не по плечу финансирование дорогостоящей реставрации.

Депутаты Законодательного Собрания уже изучили опыт других субъектов России. Как оказалось, в Москве реставрационные работы проводятся за счет бюджета, а в Санкт-Петербурге капремонт многоквартирных домов - объектов культурного наследия - выведен в отдельную программу. Депутаты донского парламента намерены рассмотреть эти практики.

Участники круглого стола пришли к соглашению, что все инициативы будут переданы в комитет Законодательного Собрания по строительству для дальнейшего совершенствования областного законодательства, связанного с проведением капитального ремонта.

ОФИЦИАЛЬНО Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы рассчитана на 35 лет и на сегодняшний день включает 18 745 многоквартирных домов общей площадью 55,8 млн. кв. метров. С 2015 по 2018 годы в рамках краткосрочных планов реализации Региональной программы отремонтировано 2 518 домов (в том числе 876 лифтов). В 2019 году планируется отремонтировать 1 231 многоквартирный дом с заменой 340 лифтов.

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