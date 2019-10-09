Отопительный сезон начался в 48 районах Ростовской области

Готовность донского региона к отопительному сезону составляет 99%. Как сообщили в министерстве ЖКХ Ростовской области, из областного бюджета на эти цели выделено 5,6 миллиарда рублей.

Тепло уже запущено в 48 муниципалитетах области, а в Волгодонском, Кагальницком, Кашарском и Целинском районах - полностью.

- Чтобы избежать аварий во время отопительного периода, на объектах тепло- и водоснабжения сформировали 1121 аварийную бригаду, более четырех тысяч рабочих и 1149 единиц техники, - сказал министр ЖКХ региона Андрей Майер.

По его словам, ресурсоснабжающие организации заменили 39,2 километра - 97,3% ветхих тепловых и 115 километра аварийных водопроводных сетей.

Для предотвращения возможных аварийных ситуаций в ходе отопительного периода, на объектах тепло- и водоснабжения был сформированы аварийные бригады, подготовлено более четырех тысяч рабочих и 1149 единиц техники. Все бригады обеспечены резервным материалом.