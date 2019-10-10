Блондинка вне закона: в Ростове-на-Дону задержали полковника полиции, подозреваемую в махинации с делами

В Ростове-на-Дону задержали гламурную сотрудницу полиции, чьи фотографии пестрели в интернете последние три месяца. Еще бы! Блондинка с яркой внешностью не стеснялась выставлять свои снимки в купальнике и нарядах с глубоким декольте, любила шкодливые «фильтры»: на одном снимке она в образе кошечки, на другом - лисичка, на третьем вся в сердечках и поцелуйчиках. Глядя на ее страницу в социальных сетях, никак не скажешь, что она полковник полиции, задача которой задерживать преступников и помогать людям, попавшим в тяжелую ситуацию.

Начальницу отдела полиции № 7 38-летнюю Наталью Разумную в конце прошлого года заподозрили в фальсификации уголовных дел, из-за чего десятки ростовчан оказались под следствием за преступления, которые не совершали, а по другим правонарушениям, наоборот, были приняты отказы, в результате виновные избежали ответственности. Но, как говорят, красотку кто-то успел предупредить. Когда коллеги решили ее задержать и допросить, Наталья успела уехать из города, собрав все свои вещи.

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Некоторое время ее искали, а потом объявили в федеральный розыск. В социальные сети попала информация о том, что, понимая об высоком шансе оказаться за решеткой, экс-полковник переехала на постоянное место жительства в Грузию. Скорее всего так и было. А когда шумиха стихла, красавица вернулась домой, где накануне ее и взяли.

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- Операцию по задержанию проводили оперативники двух ведомств, - пояснил источник в правоохранительных органах донского региона.

КСТАТИ

Экс-начальник отделения полиции Ростова-на-Дону, где нашли 10 кг наркотиков, ударился в бега

Второй год разыскивают еще одного высокопоставленного полицейского, который попался на преступлении. Экс-начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков подозревают в сбыте этих самых наркотиков, которые он, к слову, хранил в помещении отдела внутренних дел. Во время обыска в административном здании ОП № 4 городского УВД (Ленинский район) были обнаружены: гашиш, героин, синтетика.

Количество найденных запрещенных веществ, как и количество уволенных сотрудников, полицией не разглашается. По предварительной информации, речь идет о о более чем 10 килограммах наркотиков, расфасованных по дозам. Партия якобы принадлежала наркодилеру, который «сотрудничал» с полицейскими, а после сдал их сотрудникам вышестоящей инстанции. Следователи пока не могут уточнить ситуацию из первых уст, так как страж порядка ударился в бегах, поняв, что им заинтересовались.