«Стресс может вызвать онкологию»: Выясняем, как сохранить психическое здоровье

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. О том, почему психическое здоровье человека не менее важно, чем его физическое состояние, мы поговорили с главным врачом психоневрологического диспансера Сергеем Выгонским.

Современная жизнь полна стресса.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Существует ли связь между психическим здоровьем и физическим?

- Безусловно. Дело в том, что человек является единственным существом, у которого душа и психика связаны с телом. Известно, что если у человека появляется стресс, то он может даже заболеть серьезным физическим заболеванием. Например, при длительном хроническом стрессе он может заболеть онкологическими расстройствами. Психологически обусловленную природу могут носить также гипертония, бронхиальная астма и язвенная болезнь, а также целый ряд других заболеваний. И из этих примеров уже ясно, что для общего здоровья человека важно, чтобы все находилось в определенном состоянии гармонии.

- А можно ли при помощи силы духа преодолеть физический недуг?

- А это другой важный момент. Он заключается в том, что человек, имея очень серьезную физическую болезнь, дефект или расстройство преодолевает и компенсирует их именно за счет стойкости духа и психического здоровья.

В частности, известно, что греческий философ Демосфен преодолел свое косноязычие, используя определенные упражнения и силу своего духа. А один из известнейших космологов Стивен Хокинг страдал серьезным заболеванием, которое препятствовало его свободному передвижению. Но, тем не менее, это позволило ему создать целый ряд теорий. И таких примеров превеликое множество.

Спорт хороший помощник в борьбе со стрессами.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А если говорить о каких-то простых бытовых вещах?

- Не секрет, что современная жизнь полна стресса. А современная цивилизация ставит человека в такие условия, когда он вынужден чего-то добиваться, с чем-то бороться, чему-то противостоять и так далее. Взять хотя бы наш интенсивный повседневный жизненный ритм. Подчас он находится в противоречии с природными ритмами человека: где-то человек нуждается в покое и расслаблении, но вместо этого вынужден нестись на работу раньше времени, выполнять какие-то свои дела и решать связанные с этим проблемы, чтобы материально обеспечить свою семью.

- И как быть?

- И тогда важными остаются простые человеческие радости, которые позволяют снять подобные стрессы. Например, такая простая, но эффективная ландшафтотерапия, или обращение к природе. К примеру, у японцев разработан метод, когда общение с деревьями и лесом помогает снять стрессы. Даже нахождение в течение какого-то времени среди ее красок, уже может вернуть человеку силы. В частности, некоторые психологи считают, что человеку зимой, ранней весной и поздней осенью не хватает ярких цветов, которые бы его стимулировали. Повсюду преобладают оттенки серого - эти цвета заставляют впадать в уныние, вводят в преддепрессивное состояние и так далее. А, например, поездка осенью на природу позволяет увидеть и красные, и желтые, и зеленые, и другие краски, подышать свежим воздухом и насладиться красотой вокруг. И, безусловно, нельзя не упомянуть обычные занятия спортом, когда человек обращает внимание на свое тело и через физические упражнения снимает с себя психическое напряжение.

Ну, и конечно, главная цель Всемирного дня психического здоровья - понять и осознать то, что психологическое здоровье является очень важным для человека.

Прогулки помогут минимизировать стрессФото: Михаил ФРОЛОВ

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