2019-10-10T17:02:04+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Нансена двое преступников убили женщину на глазах у прохожих

Несчастная скончалась до приезда скорой
Ольга КУПОРОВА
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Женщину убили на улице Нансена. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Женщину убили на улице Нансена. Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В Ростове-на-Дону на ноги подняты сотрудники полиции, которые разыскивают вооруженных преступников, напавших среди бело дня на прохожую. Неизвестные подбежали к женщине и несколько раз ударили ее ножом, после чего скрылись на «Kia».

Все случилось на улице Нансена. Личность несчастной уже установлена - это 40-летняя жительница Ростова-на-Дону, которая, по предварительным данным, имеет отношение к правоохранительным органам. Официально пока нет информации, подтверждающей эти данные.

- 10 октября на улице Нансена в обнаружено тело женщины, 1979 года рождения, с признаками насильственной смерти, - рассказали в СУ СК России по РО. - По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

Известно, что все случилось на глазах прохожих, которые помогли описать внешность преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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