В Ростове-на-Дону на Нансена двое преступников убили женщину на глазах у прохожих

В Ростове-на-Дону на ноги подняты сотрудники полиции, которые разыскивают вооруженных преступников, напавших среди бело дня на прохожую. Неизвестные подбежали к женщине и несколько раз ударили ее ножом, после чего скрылись на «Kia».

Все случилось на улице Нансена. Личность несчастной уже установлена - это 40-летняя жительница Ростова-на-Дону, которая, по предварительным данным, имеет отношение к правоохранительным органам. Официально пока нет информации, подтверждающей эти данные.

- 10 октября на улице Нансена в обнаружено тело женщины, 1979 года рождения, с признаками насильственной смерти, - рассказали в СУ СК России по РО. - По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.

Известно, что все случилось на глазах прохожих, которые помогли описать внешность преступников.