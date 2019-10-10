2019-10-10T19:53:11+03:00
Общество

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет «Москва - Бургас»

Сообщается, что причиной стал травматический пистолет
ГОШЕВ Игорь
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Самолет приземлился в аэропорту «Платов». Фото: СТЕПАНОВ Александр.Самолет приземлился в аэропорту «Платов». Фото: СТЕПАНОВ Александр.
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В четверг, 10 октября, в ростовском аэропорту "Платов" совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из аэропорта Москвы. Известно, что лайнер направлялся в Болгарию, город Бургас.

Как стало известно газете "Комсомольская правда-Ростов", на борту самолета произошла нештатная ситуация. В частности, у одного из пассажиров при себе оказался травматический пистолет.

- Во время полета мужчине-астматику стало плохо прямо на борту, - рассказал "КП" источник, знакомый с ситуацией. - А когда он полез в сумку за лекарством, то увидел в ней свой пистолет, о чем и сообщил бортпроводнице. Позже пассажир рассказал правоохранителям, что забыл травматическое оружие в своей ручной клади.

Как только стюардессе стало известно о запрещенном предмете, она - как и положено по инструкции, передала информацию командиру экипажа. В итоге тот принял решение об экстренной посадке.

Сообщается, что самолет приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Посадка прошла без происшествий.

Известно, что как только все детали ЧП стали известны, самолет вылетел в пункт назначения.

Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, каким образом забывчивый мужчина смог пронести оружие на борт лайнера через рамки металлодетекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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