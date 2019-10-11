"Полез на дерево, другого варианта не было": в Азове представили к награде мужчину, который во время пожара спас детей

Азовские пожарные представили к награде местного жителя, которого считают настоящим героем. Александр Маштайлер, став свидетелем пожара, проявил мужество и отвагу. Благодаря ему и другим отзывчивым жильцам выжили люди.

- Пожар произошел вечером 28 сентября в многоквартирном доме по Литейному, - рассказали в ГУ МЧС России по РО. - Вечером загорелась квартира на втором этаже. Дым стал заполнять единственно возможный путь спасения – общий коридор и центральную лестницу.

Азовчане фактически оказались в ловушке: они не могли выйти из квартир, но и оставаться внутри тоже. Некоторые были настолько напуганы, что уже собирались выпрыгивать из балкона.

- Когда выскочил на улицу, почувствовав запах дыма, услышал крики о помощи, - рассказывает Александр Маштайлер - житель квартиры на первом этаже. - На балконе о помощи просили двое детей. У меня вариантов не было - полез на дерево, которое находилось рядом с балконом.

Мужчина сначала схватил трехлетнего мальчика, которого он спустил на ковер, натянутый другими жильцами. После чего забрал 15-летнего подростка.

- Все было как в тумане, точнее в дыму, - вспоминает герой. - Ни о каком подвиге не думал, вообще не до того было... У меня самого двое маленьких детей.

К этому времени приехали спасатели. Одни стали тушить огонь, а другие - помогать жильцам (их снимали с помощью коленной лестницей). В общей сложности было эвакуировано 40 человек.

- В этом пожаре пострадала 85-летняя женщину, - рассказали в 88-ой пожарно-спасательной части. - Когда ее обнаружили во время разведки, она была уже без сознания. Быстро вынесли на свежий воздух, где передали ее медикам. Женщина с отравлением продуктами горения была госпитализирована в городскую больницу.

Что касается пожара, то причина пока устанавливается, скорее всего речь идет об неосторожном обращении с огнем.