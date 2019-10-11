Как победить табачное подполье

Всего несколько дней назад в Ростовской области задержали крупную партию нелегальных сигарет, общей стоимостью 33 млн руб. Табак ввезли из Украины, не обращая внимания на надписи «не для продажи в РФ», и хранили на складах. Наша область давно известна как лидер по масштабу табачной контрабанды и даже контрафакта. Такие сигареты угрожают здоровью потребителя, выводят деньги из оборота, лишая государство десятков миллиардов рублей поступлений в бюджет, и уводят покупателей у владельцев торговых точек, которые не связываются с преступниками. Что предпринимается против табачных ОПГ, заполонивших наш край дешевым подпольным импортом?

Непаханное поле

Нелегальные сигареты в Ростовской области напоминают о себе с завидной регулярностью и недавний случай тому подтверждение. Ввозить на Кубань нелегальный табак стало очень прибыльным делом после резкого роста акцизов и цен на табак в 2016 году. Тем более через недальние открытые границы со странами ЕАЭС и примыкающую границу с непризнанными республиками.

Контрабанда, т.е. производство других стран, на котором нет российского акциза, и соответственно не уплачены налоги, так же как и подделки, от которых можно натурально отравиться, или результаты мошенничества, в виде неправомерно наклеенной акцизной марки, все это у нас цветет буйным цветом. Купить в Ростове нелегальные сигареты проще некуда – и в центре города, и на окраинах, и в магазинах, и посреди улицы – на развале или в багажнике авто. Спрос большой, выручка криминальных дельцов колоссальная, ущерб бюджету – огромный.

Эта ситуация который год приносит Ростову сомнительные лавры всероссийской столицы нелегального табака. Авторитетное исследовательское агентство Kantar TNS насчитало за нелегальными сигаретами 44% рынка в городе, т.е. всего чуть меньше половины! В области ситуация чуть лучше – 36,4%, но если сравнить со средним показателем по стране – 10,3%, то масштаб трагедии станет очевидным. В итоге из 70 млрд. рублей, которые недополучает федеральный бюджет от «бизнеса» ОПГ, ввозящих «левый» табак, на долю Ростовской области приходится 2 млрд. Ростовские любители дешевых сигарет натурально прокуривают немаленькую сумму.

Преступная экономия

Низкая цена нелегальных сигарет несет проблемы, которые сложно игнорировать. Во-первых, каждая десятая пачка сигарет в Ростове, это не контрабанда, а контрафакт – подделка. Летом в Донецке такими подделками с плесенью внутри отравились 15 человек, а также выявлена фабрика, которая массово выпускает некачественный табак в упаковках известных марок. То есть это уже не риск для здоровья, а угроза, причем иногда и жизни.

Во-вторых, такие сигареты доступны подросткам не только по цене, но и по факту – исследования показывают, что именно торговцы контрабандой обычно открыто продают сигареты несовершеннолетним. Причем, видимо, и упомянутый контрафакт.

В-третьих, упомянутый ущерб государству. Деньги не только уходят мимо бюджета, но и мимо экономики. Что с ними происходит дальше – неизвестно. Выводят из страны, вкладывают в поставки другой контрабанды или заполняют табачные ларьки наркотиками – возможен любой вариант, это криминал, причем организованный.

Наконец, от нелегальных сигарет страдают те, кто с табачными преступниками не связывается. Падают продажи не только сигарет, но и других товаров. Ведь какой потребитель пойдет покупать табак в одном месте, а, например, хлеб и молоко в другом, если цены на продукты одинаковые?

В итоге каждая покупка непонятной пачки наносит вовсе не умозрительный ущерб, а конкретный вред экономике и обществу, да и здоровье можно потерять всего за пару затяжек.

Все флаги в гости уже к нам

Ассортимент нелегального табака в Ростове невероятный. И не удивительно – 3 порта, приоткрытая граница с ЛДНР, и небольшое расстояние до открытой, с Белорусссией и Казахстаном, плюс регулярное обнаружение подпольных фабрик. Дополняет картину разнузданная торговля всем подряд и везде, где угодно. Поэтому стекается к нам табака со всего света, правда в основном из тех его частей, где можно дешево купить.

Как и везде, лидирует Белоруссия, которая, потребляет лишь треть производимого. То есть поставки сигарет в Россию без уплаты налогов для наших западных соседей являются обычной работой на экспорт, а вот для нас преступным промыслом на уровне госполитики. Да и к качеству этого экспорта есть вопросы. Казахстан на втором месте, причем с его территории поступает продукция и более восточных соседей – Киргизии, Таджикистана. Расширяет географию ОАЭ, Сербия, Болгария, Румыния. В ДНР и ЛНР действует 5 табачных фабрик, но абсолютное большинство производит одна. Ее мощность – не менее 4 млрд. сигарет в год, которые поставляют и запад, и на восток.

Но кроме рынка сбыта, Ростовскую область используют и как перевалочный пункт. Те же склады, которые удалось на днях обнаружить, скорее всего предназначались для транзита в центральные регионы, Урал, Сибирь, а может и Дальний Восток.

Непростая проблема

Регулярные задержания табачных контрабандистов – показатель работы правоохранительных органов. Но как показывает статистика, этой работы не хватает, чтобы радикально поменять ситуацию. Тому виной не только огромный поток нелегального табака, но и ограниченные полномочия органов власти и низкоэффективные санкции.

Таможня не может досматривать все грузы, а в случае чего ловкие контрабандисты смогут уйти через лазейку в законе либо использовать ее сразу. Полиция неохотно работает с торговыми точками – без Роспотребнадзора это делать долго, сложно и не очень эффективно. Изъятую партию, обычно небольшую, чтобы не рисковать, через несколько дней заменят новой, а размер штрафа составляет пару тысяч рублей. Сами инспекторы Роспотребнадзора могут «прижать к стенке» подпольного торговца только в формате тайной покупки, но для нее нужно получить заявление о факте нелегальной продажи…

Работа ведется, но масштаб такой, что изменения требуются кардинальные. Но кроме изменений и участие бизнеса, и самих потребителей. Такого подхода придерживается Ассоциация малоформатной торговли (АМТ), объединение владельцев малых и средних торговых точек. По данным организации, из-за разгула табачного подполья, честный бизнес недополучает не менее 10 млрд рублей ежегодно. Проблема актуальна каждый день, и ждать пока она разрешится в АМТ не стали, запустив собственный проект.

«Честный магазин» - серия акций, направленных на привлечение внимания к нелегальными сигаретам, в регионах, которые более всего от них страдают. Дошел проект и до Ростовской области, как сообщили активисты, потребителям и продавцам расскажут, почему нелегальные сигареты – рисковый и вредоносный бизнес преступников, как их отличить от легального табака, предупредят об ответственности за торговлю незаконным товаром. Пройдут проверки торговых точек на предмет продажи контрабанды или подделок, к нарушителям привлекут правоохранителей. Планируются и встречи с органами власти, на которых проблему представят в виде конкретных цифр потерь и предложат совместные решения, когда бизнес будет помогать выявлять нелегальную продажу. Акции в настоящее время уже запущены в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Челябинске, Брянске, Смоленске.

«Мы понимаем, что проблема нелегальных сигарет требует работы с законодательством на уровне региона и России в целом. Но у нас есть насущная необходимость эту проблему поднимать и не давать закрывать на нее глаза. Малый ритейл, работая в рамках закона, несет прямые потери от деятельности черного рынка сигарет и, если так будет продолжаться, он уступит место нечестным на руку дельцам, которые вернут розничную торговлю в хаос 90х» - сообщил Президент АМТ Владлен Максимов.

Неравнодушные потребители также могут принять участие в этой работе – приложение «Патруль качества» дает возможность направить заявление в органы власти, отмечают активисты.

Радикальные изменения возможны, но требуется менять законы. Следить за списанным оборудованием и уничтожать его, чтобы не плодилось подпольных фабрик, жестко наказывать за провоз и продажу контрабанды, требовать дополнительных условий при закупке акцизных марок, ограничить ввоз сигарет для личного пользования, чтобы наглые нарушители не пытались, объяснить таможне, что целую фуру везут лишь для себя и друзей…

Способы отличить нелегальные сигареты

Не пойти на поводу у мошенников и выявить нелегальные сигареты можно по следующим признакам:

1. Цена. С каждой легальной пачки уплачивается 62 рубля налогов – НДС, акциз и пр. Поэтому и стоит она от 75 рублей, чтобы иметь хоть какую-то прибыль. Все, что стоит ниже – нарушение закона.

2. Акцизная марка. Обязательно наличие марки Российской Федерации и только ее. Пачки без акциза или с марками других стран не должны поступать в продажу. Кроме того, первые цифры должны соответствовать региону производства.

3. Предупредительные надписи. Обязательно есть и только на русском языке.

4. Все остальные надписи тоже только на русском.

5. QRкод. Все сигареты, выпущенные после 1 июля 2019 года, должны иметь специальную маркировку Data Matrix- небольшой QR-код. Табачная продукция, выпущенная раньше, имеет право продаваться до 1 июля 2020 года, после ее реализация будет запрещена. Так что отсутствие QR-кода – еще один признак, по которому можно распознать подделку.