Жители Ростова-на-Дону могут задать вопросы чиновникам напрямую
В четверг, 17 октября, в Ростове-на-Дону жители города смогут напрямую задать вопросы чиновникам. Для этого в каждом районе города будут организованы встречи. О месте их проведения сообщили в мэрии донской столицы. Там же обозначили темы для дискуссии и добавили, что горожане могут как узнать, так и задать вопросы о проделанной работе.
КОНКРЕТНО
Где и когда пройдут встречи
Кировский район
Начало: в 16:00.
Где: в администрации района (ул. Серафимовича, 86).
О чем: обсудят вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Ленинский район
Начало: в 15:00.
Где: в Центральной городской библиотеке им. М. Горького (пер. Семашко, 46).
О чем: задать вопросы, касающиеся имущественно-земельных отношений.
Октябрьский район
Начало: в 15:00.
Где: в МБОУ «Школа №40» (ул. 2-й Пятилетки 10).
О чем: будут рассмотрены вопросы строительства и архитектуры.
Пролетарский район
Начало: в 11:00 .
Где: в администрации (ул. Советская, 2/10).
О чем: смогут задать вопросы, касающиеся социальной защиты и здравоохранения.
Ворошиловский район
Начало: в 16:00.
Где: в МБОУ «Лицей №102 (бул. Комарова, 18).
О чем: обсудят вопросы образования.
Первомайский район
Начало: в 16:00.
Где: в администрации района (ул. Воровского, 48).
О чем: обсудят вопросы экономики, торговли и безопасности.
Советский район
Начало: в 16:00
Где: в «Ростовский-на-Дону торгово-экономический колледж» (ул. Сладкова, 85).
О чем: обсудят вопросы культуры, молодежной политики, спорта, казачества, религии, а также межнациональные вопросы.
Железнодорожный район
Начало: в 16:00.
Где: в администрации района (пр. Стачки, 42).
О чем: будут затронуты вопросы дорожного комплекса и транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU