Жители Ростова-на-Дону могут задать вопросы чиновникам напрямую

В четверг, 17 октября, в Ростове-на-Дону жители города смогут напрямую задать вопросы чиновникам. Для этого в каждом районе города будут организованы встречи. О месте их проведения сообщили в мэрии донской столицы. Там же обозначили темы для дискуссии и добавили, что горожане могут как узнать, так и задать вопросы о проделанной работе.

КОНКРЕТНО

Где и когда пройдут встречи

Кировский район

Начало: в 16:00.

Где: в администрации района (ул. Серафимовича, 86).

О чем: обсудят вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ленинский район

Начало: в 15:00.

Где: в Центральной городской библиотеке им. М. Горького (пер. Семашко, 46).

О чем: задать вопросы, касающиеся имущественно-земельных отношений.

Октябрьский район

Начало: в 15:00.

Где: в МБОУ «Школа №40» (ул. 2-й Пятилетки 10).

О чем: будут рассмотрены вопросы строительства и архитектуры.

Пролетарский район

Начало: в 11:00 .

Где: в администрации (ул. Советская, 2/10).

О чем: смогут задать вопросы, касающиеся социальной защиты и здравоохранения.

Ворошиловский район

Начало: в 16:00.

Где: в МБОУ «Лицей №102 (бул. Комарова, 18).

О чем: обсудят вопросы образования.

Первомайский район

Начало: в 16:00.

Где: в администрации района (ул. Воровского, 48).

О чем: обсудят вопросы экономики, торговли и безопасности.

Советский район

Начало: в 16:00

Где: в «Ростовский-на-Дону торгово-экономический колледж» (ул. Сладкова, 85).

О чем: обсудят вопросы культуры, молодежной политики, спорта, казачества, религии, а также межнациональные вопросы.

Железнодорожный район

Начало: в 16:00.

Где: в администрации района (пр. Стачки, 42).

О чем: будут затронуты вопросы дорожного комплекса и транспорта.