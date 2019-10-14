В Ростове-на-Дону автобус врезался в остановку с людьми

В понедельник, 14 октября, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. Видео произошедшего уже появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как автобус чуть ли не влетает в автобусную остановку.

- Все случилось на Королева, рядом с Шайбой, - подписал автор снимка. - Там автобус № 44 врезался в остановку с людьми.

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, инцидент произошел в районе дома под номером 44.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил наезд на остановочный комплекс, - добавили в донском главке. - Пока за медицинской помощью обратился один человек.

Однако позже очевидцы сообщили еще о двоих пострадавших. Как стало известно "Комсомольской правде-Ростов" из собственных источников, у одного 13-летнего школьника открытый перелом левого бедра, у его другого ровесника - сотрясение головного мозга, а также резанная рана кисти. Еще одна 55-летняя женщина получила серьезную травму головы и ушиб плеча. На "скорой" их отвезли в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают госавтоинспекторы, которые должны установить все обстоятельства произошедшего.

Судя по видео - его всего за несколько минут посмотрели больше 11 тысяч человек, на месте уже собралась толп зевак. А под постом о произошедшем десятки комментариев.

- Это все гонки: кто первый на остановку прилетит, - высказал свое предположение один из ростовчан. Другие же говорят, что если бы ЧП случилось в час-пик, то жертв могло быть гораздо больше.