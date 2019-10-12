2019-10-12T17:13:09+03:00
Происшествия

В Ростовской области пьяный рулевой едва не угробил четверых малышей во время катания на катере по реке

Одну четырехлетнюю девочку чудом успели спасти, когда она уже начала тонуть
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
К счастью, всех, включая самого горе-капитана, удалось спасти. Фото: МЧСК счастью, всех, включая самого горе-капитана, удалось спасти. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Настоящей трагедией едва не завершилась катание на катере по Дону дружеской компании, отдыхавшей на природе в районе хутора Костино-Горского в Константиновском районе — на берегу Северского Донца.

В какой-то момент один из взрослых предложил «покатать детвору» на своей моторной лодке по реке. И все согласились: отчего-то никто не сообразил, что все уже к тому времени прилично приняли на грудь, и прогулка по воде безопасной не будет.

В итоге в моторную лодку «Салют-430» забрались двое взрослых, включая 57-летнего инициатора поездки, который занял место рулевого, и четверо маленьких детей.

- По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял моторной лодкой, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» Южном следственном управлении на транспорте СКР. - В нарушение Правил плавания судов по внутренним водным путям, подозреваемый допустил столкновение с навигационным плавучим знаком: лодка опрокинулась, пассажиры и подозреваемый оказались в воде.

Одна из девочек, четырехлетняя, сразу же начала тонуть: у нее перехватило дыхание, она стала задыхаться.

К счастью, все выжили. Можно сказать, что чудом: малышку удалось схватить за одежду и удерживать какое-то время на плаву, а потом подоспели спасатели.

- Девочка получила повреждения в виде механической асфиксии, - отметили в Следкоме. - Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении рулевого, ему инкриминируется «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Волгодонске гопники отобрали у «ночного романтика» гитару, мобильник и деньги
В Ростове-на-Дону в ДТП с участием маршрутки и легковушки пострадали два человека
Ростовский болельщик БК ЦСКА выиграл миллион, забросив мяч в корзину с центра площадки
Директор филиала Росгранстроя в Ростове-на-Дону подозревается в афере на 30 млн рублей
ГК «Ростов-Дон» сыграл вничью в выездном матче Лиги чемпионов с «Бухарестом»
В Ростовской области мужчина, чтобы наказать своего обидчика, угнал его автомобиль
Из Ростова-на-Дону на курорт «Роза Хутор» пустят новогодний спецпоезд «Лыжная стрела»
В финал конкурса на пост сити-менеджера Ростова-на-Дону вышли действующий и.о. и депутат гордумы
Вокруг Ростова-на-Дону все-таки появится «зеленый пояс»
Житель Ростовской области похитил с банковской карты родственника полмиллиона рублей
Альфа-Банк предложил своим клиентам воспользоваться сервисом Кошелёк Pay
Клиенты Альфа-Банка могут открыть вклад со ставкой до 6,4%
В Ростове-на-Дону будут судить посредника при продаже инвалидностей
Гарантию на строительство автомагистрали в обход Волгограда выдал ВТБ
В Ростове-на-Дону почти на сутки отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону пройдет бесплатный форум для предпринимателей
В Ростове-на-Дону предложили выделить полосу для автобусов в Октябрьском районе