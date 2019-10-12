В Ростовской области пьяный рулевой едва не угробил четверых малышей во время катания на катере по реке
Настоящей трагедией едва не завершилась катание на катере по Дону дружеской компании, отдыхавшей на природе в районе хутора Костино-Горского в Константиновском районе — на берегу Северского Донца.
В какой-то момент один из взрослых предложил «покатать детвору» на своей моторной лодке по реке. И все согласились: отчего-то никто не сообразил, что все уже к тому времени прилично приняли на грудь, и прогулка по воде безопасной не будет.
В итоге в моторную лодку «Салют-430» забрались двое взрослых, включая 57-летнего инициатора поездки, который занял место рулевого, и четверо маленьких детей.
- По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял моторной лодкой, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» Южном следственном управлении на транспорте СКР. - В нарушение Правил плавания судов по внутренним водным путям, подозреваемый допустил столкновение с навигационным плавучим знаком: лодка опрокинулась, пассажиры и подозреваемый оказались в воде.
Одна из девочек, четырехлетняя, сразу же начала тонуть: у нее перехватило дыхание, она стала задыхаться.
К счастью, все выжили. Можно сказать, что чудом: малышку удалось схватить за одежду и удерживать какое-то время на плаву, а потом подоспели спасатели.
- Девочка получила повреждения в виде механической асфиксии, - отметили в Следкоме. - Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении рулевого, ему инкриминируется «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU