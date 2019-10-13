2019-10-13T20:19:36+03:00
Происшествия

В Ростовской области в лобовом столкновении погибли четыре человека, включая 5-летнюю девочку

Еще два ребенка госпитализированы
Александр СТЕПАНОВ
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"Шестерка", в которой ехали дети, превратилась в груду металла. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО."Шестерка", в которой ехали дети, превратилась в груду металла. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО.
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Страшное ДТП, которое унесло жизни четырех человек, произошло в воскресенье, 13 октября, на межмуниципальной трассе, соединяющей ст. Егорлыкскую и Сальск, возле поселка Целина.

- Авария случилась около 17.15 мск, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МВД по Ростовской области. – По предварительным данным, 28-летний водитель Lada Priora выехал на встречную полосу движения, по которой в этот момент двигался ВАЗ-2106.

По предварительным данным, водитель "Приоры" попытался обогнать ехавшую впереди фуру. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО.

По предварительным данным, водитель "Приоры" попытался обогнать ехавшую впереди фуру. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО.

Как уточнил источник «КП» в экстренных службах, предположительно, мужчина, управлявший «Приорой» пытался на скорости выйти на обгон ехавшего впереди него в попутном направлении большегруза, однако не успел завершить маневр.

- Погибли оба водителя легковушек, а также пассажир «Приоры» и находившаяся на переднем пассажирском месте «шестерки», в детском кресле, 5-летняя девочка, - уточнили в региональном главке полиции. – Еще две девочки, 14 и 7 лет, которые ехали в ВАЗ-2106, получили серьезные травмы и были госпитализированы.

На месте ДТП продолжают работать инспекторы ГИБДД и спасатели. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО.

На месте ДТП продолжают работать инспекторы ГИБДД и спасатели. Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО.

Обстоятельства трагедии выясняются, на месте работают сотрудники госавтоинспекции и спасатели: всего 27 человек и десять единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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