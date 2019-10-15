«Чем он хуже Элтона Джона?»: Рэпер Баста стал владельцем футбольной команды

Рэпер Баста стал официальным владельцем футбольной команды «СКА-Ростов-на-Дону». Как заявили в клубе, музыкант закрыл долговые обязательства и вложил порядка десяти миллионов рублей собственных денег в их развитие. Сообщается, что новый руководитель уже принял первые кадровые решения - в частности, позвал профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. За собой же оставил работу со спонсорами и развитие коммуникационных направлений.

- Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, - озвучил решение Баста. - Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель - перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект.

Что это, пиар, дорогостоящая игрушка или бизнес? Для чего это звезде шоу-бизнеса? Об этом мы спросили наших экспертов.

За собой Баста оставил работу со спонсорами и развитие коммуникационных направлений.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ПОНТЫ РОСТОВСКИЕ, КОТОРЫХ НЕ ОТНИМЕШЬ»

Александр Бобров (Агаев), администратор паблика «Болельщики ФК «Ростов» в Facebooke:

- Для нас это не было неожиданностью, и мы даже немного рады. У нас конкурентов нет ни в районе, ни в регионе: притупилось чувство соревновательности, и нет соперников, с кем можно было обсудить дела, девиз, у кого красивее перфоманс и цвета. Выскажу мнение большинства болельщиков: он добился чего-то, и хорошо, что вкладывает деньги в развитие спорта.

Но то, что теперь топит за «СКА», больше походит на хайп. Он бизнесмен удачливый и вроде неплохой. Мы же знаем, как он сначала болел за наш «Ростсельмаш», ходил на «ЦСКА» с личной охраной. Значит, выше других себя ставит? Это понты ростовские, которые не отнимешь.

От себя лично скажу: надеюсь, что он теперь будет выступать с концертами только на стадионе «СКА», а не на «Ростов-Арене», которую мы считаем своей (команды ФК «Ростов», - прим. авт.). Его творчество многим нравится, но пусть каждый будет на своем поле.

«ЧЕСТЬ И ХВАЛА ЕМУ ЗА ЭТО»

Евгений Ловчев, футбольный эксперт:

- «СКА-Ростов» в свое время была очень известная команда, которая дала нашему футболу очень много великих футболистов. Там воспитался и вырос Виктор Понедельник, который забил решающий гол в первом чемпионате Европы, когда сборная СССР в дополнительное время обыграла югославов. И то, что Баста болеет именно за «СКА», говорит только обо одном: что он вырос на этой команде. Он решил помогать своим именем. Он уважаемый человек, обладающий связями. Он личность, которая является визитной карточкой Ростова. Вопрос в том, кто его друзья и каковы они. Чтобы попасть в премьер-лигу, нужны не разовые вливания. Я думаю, теперь поднимется много старых болельщиков и появятся новые, которые захотят, чтобы легендарная команда возродилась. Честь и хвала ему за это.

Новый руководитель уже принял и первые решения.Фото: Александр ГЛУЗ

«РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ МОЖНО НАЗВАТЬ БИЗНЕСОМ ДОСТАТОЧНО УСЛОВНО»

Максим Кадаев, PR-директор ФК «Чайка»:

- Чем Баста хуже Элтона Джона, Робби Уильямса, Хью Гранта, которые поддерживают английские команды не только своим присутствием на матчах, но и финансово? В данном случае инициатива рэпера, как мне кажется, - это еще и такой месседж всему нашему шоу-бизнесу: деньги можно не только зарабатывать концертами и Инстаграмом, но и вкладывать их в различного рода социальные проекты, коим музыкант назвал «СКА-Ростов».

В данном случае это никакой, естественно, не бизнес. Потому что российский футбол бизнесом назвать можно достаточно условно. Для Басты это в каком-то роде момент самореализации, ему хочется попробовать себя в новом качестве на неизведанной ниве. И это заслуживает уважения. Для всего нашего российского футбола это успех, а больше внимания к нему теперь будет однозначно.

«БАСТА НЕ МИЛЛИАРДЕР!»

Вадим Манукян, блогер:

- Клуб с великой историей получил большие проблемы и зашел в тупик. Баста решил обратить внимание на них как медиа-звезда столичного масштаба. Но я не уверен, что Баста обладает достаточными финансами, чтобы помочь клубу. Для того, чтобы возродить клуб и вернуть ему былую славу времен СССР, нужен человек, который владеет миллиардами, чтобы пригласить сюда играть настоящих звезд. Мне кажется, эта история ближе к пиару, чем к реальным вещам, которые возможны. Им движут благие намерения. Но не факт, что его намерения и финансовые возможности сойдутся в одной точке. Конечно, хорошо, что Баста покрыл имеющиеся долги клуба и собирается ему помогать дальше, но я не уверен, что этой помощи будет достаточно. И это большая проблема.