Когда в Ростове-на-Дону включат отопление: дома начнут подключать к теплу с 16 октября

В среду, 16 октября, в Ростове-на-Дону стартует отопительный сезон. Об этом сообщили в мэрии донской столицы. Соответствующее постановление на эту тему уже подписано.

Известно, что на подключение всех потребителей понадобится около семи дней. Как говорят специалисты, нужно понимать, что запуск отопления – это технологический процесс. Система должна заполниться, и на это требуется время. За день подключить отопление во всем жилом фонде города-миллионника просто невозможно.

Напомним, согласно действующему законодательству начало отопительного периода наступает, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не превышает восьми градусов тепла. Если верить метеорологам, похолодание ожидается аккурат в выходные. Так что время у коммунальщиков еще есть.

Кроме того, очередность подключения определяется графиками, составленными в соответствии с заявками в теплоснабжающие организации. В частности, для детских садов, школ и медицинских учреждений, а также других объектов социальной сферы отопительный сезон в донской столице уже начался с 1 октября.

И пока запуск тепла на объекты социальной сферы осуществляется по заявке руководителей. Так же могут поступить и жители многоквартирных домов. Им необходимо обратиться в свою управляющую компанию, которая передаст заявку ресурсникам и, при готовности дома, тепло к ним поступит в ближайшее время.

Если в установление сроки тепло так и не появилось, необходимо будет обратиться в управляющую организацию, либо уточнить причину отсутствия отопления по телефонам круглосуточных диспетчерских служб (см. ниже).

К слову, по данным регионального правительства, отопительный сезон стартовал во всех 55 районах Дона. А в четырнадцати из них запуск осуществлен в полном объеме. Речь идет о таких городах, как Зверево и Гуково, а также Боковском, Багаевском, Волгодонском, Егорлыкском, Куйбышевском, Кашарском, Кагальницком, Обливском, Пролетарском, Тарасовском, Целинском и Шолоховском районах. Потеплели батареи уже в 989 школах, 1033 детских садах, 982 лечебных учреждениях и 133 детских домах. Кроме того, в 18 районах отопление запущено и в 2 915 многоквартирных дома.

АЛЛО!

Телефоны горячих линий

- ООО «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44.

- АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15.

- ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.

Диспетчерские службы районов города

Ворошиловский район: (863) 235-11-11.

Октябрьский район: (863) 245-03-45.

Пролетарский район: (863) 251-66-65, (863) 320-05-20.

Первомайский район: (863) 252-31-32.

Кировский район: (863) 262-05-63.

Железнодорожный район: (863) 222-45-70.

Советский район: (863) 222-69-03.

Ленинский район: (863) 240-20-07.