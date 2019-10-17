Замотать СЗАО «СКВО» по судам: в Ростове-на-Дону рассмотрено абсурдное заявление от имени умершего руководителя

В последнее время много пишут о развитии и поддержке сельхозпроизводителей России. Труд на земле всегда был сложен и зависел от множества факторов, потому опыт и секреты менеджмента успешной компании на вес золота. В Ростовской области подобные предприятия можно пересчитать по пальцам, одно из них - «СКВО», зарегистрированное в Зерноградском районе. Предприятие с историей: сначала была коммуна «Путь Правды», потом - колхоз имени Военсовета СКВО, а уже в конце 90-х его переименовали в СЗАО «СКВО».

Компания пережила перестройку, экономические кризисы, а последние годы - после смерти легендарного директора Владимира Михайловича Касьяненко - отражает нападки команды юристов, представляющих интересы «якобы обиженных наследников», пытающихся заставить законных руководителей отдать предприятие.

Среди ряда судебных тяжб в Октябрьский суд попадает исковое заявление от имени уже покойного Владимира Михайловича Касьяненко. Как такое возможно?!

«ЗА НАМИ ПРАВДА И ПОБЕДА»

14 октября 2019 года в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону рассматривали одно из дел, касающихся СЗАО «СКВО». Денис Касьяненко от имени умершего отца Владимира Касьяненко подал заявление о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы. Если не вдаваться глубоко в юридические моменты, ситуация такая: еще при жизни в 2008 году директор предприятия Владимир Касьяненко удочерил Анну.

Фото: Предоставлено СЗАО «СКВО»

Фото: Предоставлено СЗАО «СКВО»

Через 11 лет старший его сын Денис Касьяненко, также усыновленный, решил после смерти отца оспорить факт удочерения своей сестры, «поскольку это влияет на размер его доли в наследственной массе».

Исходя из заявления получается, что перед тем как задуматься о втором ребенке, гражданин должен спросить разрешение у первого, ведь это «влияет на размер его доли в наследственной массе». Ситуация с морально-этической точки зрения не поддается никакому объяснению, выходя за грани понимания, но, судя по всему, деньги и чужой бизнес не пахнут.

Интересно, что в суд ни истец, ни его официальный представитель не явились, в отличие от ответчиков. Пришлось держать слово руководству предприятия, которое уже открыто говорит о том, что подобными заявлениями их пытаются выбить из привычного ритма жизни с понятной для всех целью. Иначе как объяснить столь странный иск?

Апелляционная жалоба. Выдержки. Фото: Предоставлено СЗАО «СКВО»

Апелляционная жалоба. Выдержки. Фото: Предоставлено СЗАО «СКВО»

- Вся эта история затеяна с целью замотать нас по судам, чтобы мы устали и перестали бороться, - прокомментировал после процесса заместитель директора СЗАО «СКВО» Анатолий Ефанов. - Но мы не будем сдаваться и поддаваться на провокации. У этих людей нет морали и никакой этики. Они хотят исключить всех наследников, чтобы получить не просто долю, а все 100% наследства. При этом никаких прав на это не имеют. Можем отметить только абсурдность подаваемых исков со стороны Касьяненко Дениса Владимировича. Мы уже давно пытаемся выйти на контакт с ним, но пока нам это не удалось.

В этом иске Октябрьский суд отказал. Но на этом история не заканчивается: на этой неделе руководство предприятия держало удар еще в двух судах Ростовской области. Противники бьют массировано, не стесняясь, не ограничивая себя в инструментах. Комментируя ситуацию, в СЗАО «СКВО» подчеркнули, что неоднократно пытались встретиться и поговорить с истцом, но возможности сделать это нет, везде присутствуют только его представители. Последняя версия его отсутствия в суде - госпитализация.

- У нас создается впечатление, что многочисленными исками делают все, чтобы нас вымотать, - продолжает Анатолий Ефанов. - Мы сдаваться не собираемся, за нами правда и победа. На данный момент нас вынуждают ставить встречный вопрос: учитывая, что Денис Владимирович Касьяненко также является усыновленным ребенком, существуют ли документы об этом? Последние три месяца мы просим их предоставить, пока бумаг не видели.

Виолетта Волкова. Фото: Предоставлено СЗАО «СКВО»

Виолетта Волкова, адвокат ответчика:

- Когда Денис Владимирович говорит, что он является наследником Касьяненко Владимира Михайловича, учитывая информацию, которая сейчас появилась, учитывая то, что до настоящего времени свидетельство о наследстве еще не выдано, и процесс этот приостановлен, в связи с большим количеством судебных процессов, которые сейчас идут, мы полагаем, что в данном случае необходимо запросить правоустанавливающие документы из органов ЗАГС, которые могли бы свидетельствовать, действительно ли имеется родственная связь между Денисом Владимировичем и Владимиром Михайловичем. Потому что мы можем говорить в данном случае о родственной связи, более менее определенной, между ним и его матерью Лидией Андреевной. Но не можем говорить о наличии доказанной родственной связи между Денисом Владимировичем и умершим усыновителем Анны Владимировны, Касьяненко Владимиром Михайловичем.

СИТУАЦИЯ: БРАТ ПРОТИВ УСПЕШНОЙ СЕСТРЫ

Предприятие СЗАО «СКВО» сейчас возглавляет 28-летняя Анна Касьяненко, дочь предыдущего директора. Одна из самых молодых руководителей сельхозпредприятий, за опытом которой приезжают коллеги из других регионов. Основные виды деятельности СЗАО «СКВО» - выращивание сельхозкультур (пшеница, ячмень, горох, лен, кукуруза и подсолнечник), разведение свиней и содержание молочного стада крупного рогатого скота.

По словам Анны Касьяненко, до недавнего времени (это важная деталь) семья была вместе и поддерживала друг друга, когда посыпались угрозы и требования «отдать» бизнес. Анна с Денисом, собственно, и отказались от наследства в пользу супруги Касьяненко В.М. - Елены. Но затем ситуация изменилась.

Ее брат Денис Касьяненко, который раньше был на стороне сестры и ее матери Елены Касьяненко, неожиданно уволился из компании, перестал отвечать на звонки. Далее была его неудачная попытка руками своей матери Лидии (бывшей супруги Касьяненко В.М. - авт.) продать долю предприятия, которая ей не принадлежала, третьему лицу - Горишнему А.А. за 18 млн рублей: 15 млн ей, и 3 млн Денису в счет его долга.

Фото: Предоставлено СЗАО «СКВО»

Фото: Предоставлено СЗАО «СКВО»

Сам Горишний объяснил сложившуюся ситуацию следующим образом. В какой-то момент к нему обратился Денис Касьяненко и предложил продать часть предприятия своего отца. Горишний понял, что у него возникла возможность стать владельцем доли успешного предприятия за совсем небольшие деньги, которые просил Денис. Он согласился, так как понимал безусловную выгоду сделки. После оформления документов передал деньги. При подписании договора он был уверен, что бывшая жена Владимира Касьяненко вскоре отсудит у законных наследников 50% уставного капитала ООО «Владен», и даже обязался оплатить ей все судебные расходы! По истечении времени требования Лидии судом были признаны незаконными, и Горишний, не получив долю в уставном капитале, предложил расторгнуть договор по объективным причинам и получил деньги обратно.

Фото: Предоставлено СЗАО «СКВО»

Фото: Предоставлено СЗАО «СКВО»

В настоящий момент в суды различных инстанций продолжают сыпаться иски и заявления против законных руководителей СЗАО «СКВО» одни удивительнее других. Редакция внимательно следит за происходящим, читайте следующие публикации.