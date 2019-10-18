Форум «Мой бизнес» в Ростове: Тина Канделаки сравнила донскую столицу с Калифорнией

В Ростове-на-Дону прошел форум «Мой бизнес» в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который вполне может стать одним из главных событий в нынешней осени в донской столице. На площадке конгресс-холла ДГТУ форум собрал почти 1500 человек: это успешные и начинающие предприниматели, общественные деятели и блогеры. А хэдлайнером стала известная телеведущая, бизнес-вумен, медиа-менеджер и просто красивая женщина Тина Канделаки. Выступая перед участниками форума, она рассказала о личном опыте успеха и бизнес-проектах.

Фото: "Мой бизнес"

- Игнорируйте тех, кто говорит вам, что ничего не получится, - призвала всех Тина. - Я с детства слышу – «Ты не сможешь!», «Ты не справишься!», «Это не твое!». Когда я решила создать косметический бренд, вокруг меня также было немало скептиков, которые уверяли меня, что в нынешних условиях конкуренции с корейской косметикой вряд ли что выйдет. Сегодня наша компания успешно развивается в рамках маркетинговой стратегии, которую мы постоянно корректируем. Иначе невозможно развиваться. Я не понимаю, как можно работать по строгой стратегии развития, если мир, рынок постоянно находится в движении. Ты обязан реагировать на эти изменения, чтобы быть востребованным, интересным.

Фото: "Мой бизнес"

Телеведущая посоветовала ростовчанам прекратить ставить себя в какие-то рамки. К примеру, думать, что все уже изобретено и разработано. Секрет успеха в том, чтобы не просто не бояться, а идти вперед и пробовать что-то новое, получать профессиональные навыки, уметь контролировать собственные эмоции, а еще много читать, изучать и заниматься самообразованием. Сейчас эпоха цифровизации и интенсивного развития искусственного интеллекта, потому каждый человек, который хочет добиться успеха, должен быть готов к постоянному самообразованию и даже переобучению, а также переходу на дистанционную работу.

Фото: "Мой бизнес"

Многие спикеры, а на форуме выступили более 10 представителей федеральных и региональных органов власти, лидеры мнений, действующие бизнесмены, управленцы и общественные деятели, согласились с постулатами Тины Канделаки.

Они также рассказывали личные истории успеха, поделились с гостями форума правилами жизни успешных предпринимателей, секретами построения эффективной команды, и другой полезной информацией.

Директор АНО «РРАПП», управляющей организации центров «Мой бизнес» в Ростовской области, Яна Куринова призвала предпринимателей активнее включатся в процесс коммуникации с госорганами и подробно рассказала аудитории о государственной поддержки.

Яна Куринова. Фото: "Мой бизнес"

- Как это ни странно, я убеждена, что для молодых или не очень молодых людей, размышляющих о собственном деле, самое главное - это не доступные финансы и даже не бесплатный офис. Основное - это генерация бизнес-идеи, поиск своей сферы деятельности. Именно поэтому в деятельности нашего агентства особенное внимание уделяется образовательным семинарам и программам на развитие навыков бизнес-скилс, - подчеркнула Яна Куринова.

Фото: "Мой бизнес"

Агентство реализует насыщенную образовательную программу по повышению компетенций будущих и действующих предпринимателей, предоставляет микрозаймы (максимальная сумма - 5 000 000 рублей, процентная ставка по займам - от 3,5% до 7% годовых), открывает бизнес-инкубаторы.

Фото: "Мой бизнес"

В ходе мероприятия маркетолог, специалист по увеличению продаж, бизнес-тренер и консультант Роман Тарасенко рассказал об ошибках российского бизнеса.

- Маркетинг – это смесь психологии и статистики, целью которой является изменение поведения клиентов за счет создания и усиления ценности, - высказал свое мнение Роман Тарасенко. - Нам гораздо удобнее ездить по наезженным рельсам. Мы зачастую берем старые инструменты и пытаемся их использовать. Это не сработает. Давайте делать новое!

А предприниматель Максим Казанцев (основатель федеральной сети батутных клубов Cosmica) во время выступления призвал не бояться кризис.

- Кризис – это благо или вред? Я считаю, что кризис – это благо, - сказал Максим. - Во время кризиса рынок очищается и уходят неэффективные компании. Нельзя останавливаться на достигнутом. Посмотрите на свой бизнес, на базе чего вы можете выйти на новый уровень, открыть новое направление. Определите новую цель и найдите точку опоры.

Стоит отметить, что организатором форума в Ростове выступил университет «Синергия» совместно с АНО «РРАПП» при поддержке регионального Минэкономразвития.

Фото: "Мой бизнес"

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Природный климат есть. Дело исключительно за климатом инвестиционным»

Известной телеведущей Тине Канделаки настолько понравилось в Ростове, что она сравнила донскую столицу с Калифорнией.

- Удивительно, что мы еще не создали кластеры по климатическим поясам. Ростов может и должен стать русской Калифорнией с самыми модными и современными ивентами, - написала Тина на своей странице в соцсети. - Местные жители этого точно заслуживают. Что для этого нужно? Построить творческий индустриальный кластер, вокруг которого вырастет новое общественное пространство, притягивающее молодежь... Природный климат есть. Дело исключительно за климатом инвестиционным.