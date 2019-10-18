2019-10-18T14:29:25+03:00
Здоровье

Ветеринарные клиники «Центр»: «Жизнь – бесценна»

Наталья ВЕСНИНА
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Фото: Ветеринарные клиники «Центр»Фото: Ветеринарные клиники «Центр»
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13 лет на рынке ветеринарных услуг

Опыт работы с 2006 года

Количество клиник: 2

Команда специалистов: более 30 квалифицированных сотрудников, из них: 1 – доктор наук и 4 - кандидаты наук

Главное отличие: первая в России клиника, сертифицированная по системе менеджмента качества

Сегодня ветеринарные клиники «Центр» являются высокотехнологичными, многопрофильными учреждениями экспертного типа.

Преимущества сервиса в ветеринарных клиниках «Центр»:

- Круглосуточно ведется прием экстренных пациентов.

- Ведут прием узкие специалисты: дерматолог, офтальмолог, стоматолог, онколог, хирург, анестезиолог, герпентолог, ратолог, орнитолог.

- Эффективно работают отделения анестезиологии и интенсивной терапии, а также цифровой стоматологический кабинет для животных.

- Внедрена электронная система документооборота, которая позволяет сохранять и вести историю болезни животных.

- Профессиональная диагностика и лечение животных на современном ветеринарном оборудовании.

Оборудование

Клиника оснащена медицинским и ветеринарным оборудованием последнего поколения:

- ультразвуковая диагностическая система Mindray DC-N7 экспертного класса,

- тонометр DigicareeLWOne,

- эндоскоп Fujinon,

- мобильный эндоскоп Ecuore, позволяющий проводить оперативную и экстренную диагностику и лечение. Основными его преимуществами являются точность и отсутствие погрешностей в результатах. Для Ростовской области такая аппаратура достаточна уникальна.

- В клиниках установлены биохимический анализатор IDDEX®CatalystОne для проведения анализов крови, мочи и других жидкостей.

- Рентген аппарат BASIC, который специально разработан для ветеринарии с учетом отличий и особенностей ветеринарной рентгенографии и позволяет при минимальной лучевой нагрузке на пациента добиться высококачественной рентгенограммы.

Фото: Ветеринарные клиники «Центр»

Фото: Ветеринарные клиники «Центр»

Достижения

Ветеринарные клиники «Центр» и их специалисты имеют множество разных наград и достижений. Клиника стала номинантом в 2017 и 2018 годах национальной ветеринарной премии «Золотой скальпель» от Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Учредитель ветклиник «Центр» Ермаков А.М. стал лауреатом конкурса «Золотой скальпель» Ассоциации практикующих ветеринарных врачей в номинации «За научный вклад в развитие ветеринарной медицины - 1999». А ветеринарный врач Николаева В.А. - в номинации «За безупречное служение профессии - 2009».

Фото: Ветеринарные клиники «Центр»

Фото: Ветеринарные клиники «Центр»

Мы принимаем участие в программах помощи бездомным животным. Именно ветеринарные клиники «Центр» стали первыми в стране клиническими базами ДГТУ. На базе клиник «Центр» впервые появились Южно-Российская ветеринарная школа интернов, школа заводчиков собак и кошек, Южно-Российский международный ветеринарный конгресс.

Адреса и контакты:

344068 г. Ростов-на-Дону, Фурмановская, 106

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 30

телефоны: +7 (863) 292-65-37, +7 (928) 621-65-65

График работы:

Фурмановская, 106: ежедневно круглосуточно: с 9:30 до 22:00 без перерыва – прием терапевтов и узких специалистов, с 22:00 до 9:30 – оказание экстренной помощи и прием в стационар.

Тургеневская, 30: ежедневно с 9:00 до 19:00 без перерыва.

Официальный сайт:

http://vetcentr.com/

Социальные сети:

https://www.instagram.com/vetcentr_rostov/

https://vk.com/vetcentrrnd

https://www.facebook.com/vetcentr.rostov/

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